Чи оголошували тривогу через дельтапланериста на Київщині: силовики дали відповідь

Військові не виключають, що поява таких повідомлень – фейк.

Сьогодні, 5 липня, в багатьох Telegram-каналах з`явилось повідомлення про те, що остання повітряна тривога в Київській області була оголошена начебто через польоти дельтапланериста.

Одразу ж соцмережах з’явились меми та припущення, що пілота намагалось збити ППО.

У Мережі відреагували мемами на інформацію про дельтапланериста. Фото: соцмережі

Як з’ясував ТСН.ua, це повідомлення спонукало поліцію перевіряти, чи дійсно були повідомлення про це на лінію 102.

"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про ймовірного дельтапланериста та оголошення через нього повітряної тривоги на Київщині", - розповіли ТСН.ua в поліції.

Не підтвердили факту польоту дельтапланериста нам і в Київській обласній військовій адміністрації.

Своєю чергою, речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш також відповів нам, що факт польоту дельтапланериста не підтверджується. Військові не виключають, що поява таких повідомлень – фейк та додають, що від початку повномасштабного вторгнення подібних повідомлень не пригадують.

Остання повітряна тривога на Київщині, як відомо, тривала трохи більше години – з 13.23 до 14.28.

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