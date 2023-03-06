Чи оголосить Путін замість "спецоперації" війну: пояснення політтехнолога Тізенгаузена

Політтехнолог Борис Тізенгаузен прокоментував інформацію, що Путін нібито може розізлитися до такої міри, що офіційно може вивести "СВО" на новий рівень і назвати її війною.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

3 березня після подій в Брянській області з’явилася інформація, що Путін нібито може "розізлитися" до такої міри, що офіційно може вивести "СВО" на новий рівень і назвати її війною.

"Це була б ще одна велика тупість з боку керівництва РФ. Війну або виграють або програють. Виграти її Путін не зможе так, як того хочуть росіяни. Це неможливо. Все говорить про протилежне. За останні півроку, не враховуючи кілька локальних перемог ворога, глобально у них обвалився фронт у Харківській області і вони втекли з Херсона. Ось яка картина на сьогодні. Оголошувати війну треба з якоюсь метою. Путін має розуміти — він оголошує війну, ставить під зброю 2 млн мотивованих росіян. Цього не буде. Всі, хто хотів, навіть хто хотів за гроші, вже там. І далеко не всі живі. Оголошуючи війну, Путін отримає зворотній ефект", - сказав політтехнолог.

Нагадаємо, Зеленський на Ставці прямо поставив запитання Залужному і Сирському про Бахмут.

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