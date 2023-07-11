Чи отримає Україна на саміті НАТО запрошення до вступу в Альянс: відповідь Офісу президента 

В Офісі президента вважають, що Україна не отримає на саміті у Вільнюсі запрошення до вступу до НАТО.

Таку думку висловив радник радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1" у вівторок, 11 липня.

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"Вже зрозуміло, що НАТО запропонує. Про це Столтенберг вже заявив, відповідні заяви були зроблені і щодо зброї, і щодо гарантій безпеки на момент, поки Україна не є членом НАТО. Це дипломатична складова, і переговори між 31 країною-членом НАТО будуть йти, навіть коли почнуться офіційні засідання. Це нормально, я не бачу в цьому ніякої проблеми. НАТО сьогодні визначається, хто воно, що це за військовий Альянс, з урахуванням того типу війни, в якому знаходиться Україна і Європа в цілому", - зазначив він.

Втім, на думку Подоляка, Україна має чудове лобі - це північна Європа, країни якої хочуть приєднатися до НАТО за прискореною процедурою.

"Це не тільки країни Балтії - та ж Фінляндія, Швеція, яка ще не є членом НАТО, але хоче за прискореною процедурою стати. Всі ці країни усвідомлюють наслідки половинчастих рішень і хочуть, щоб НАТО було абсолютно послідовним. Ми поглибимо юридичну інтеграцію між Україною і НАТО, переведемо це в рамки Ради Україна-НАТО, щоб Україна більше була інтегрована в прийняття рішень у рамках колективного органу", - додов політик.

Подоляк закликав дивитися прагматично на це. Україна не стане членом НАТО, поки в країні йде війна. Наразі все, що вона може отримати від Альянсу, - додаткові гарантії безпеки та підтримка у вигляді постачання зброї.

"Поки йде війна, складно розраховувати, що країни захочуть отримати члена НАТО, за якого треба "вписатися" безпосередньо на полі бою. П'ята стаття достатньо чітко говорить, що треба робити, якщо на одного з членів напали", - підсумував він.

Саміт НАТО та Україна

Нагадаємо, у вівторок 11 липня у Вільнюсі, столиці Литви, розпочнеться саміт НАТО-2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після тривалої дискусії країни-члени НАТО погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу до Альянсу.

За даними західних ЗМІ, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Є інформація, що він прибуде до Литви в середу, 12 липня. Українська сторона поки цього не підтвердила.

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