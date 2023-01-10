Чи отримає Україна західні танки: аналітик оцінив і спрогнозував дуже швидкий контрнаступ

І німецькі Leopard, які можуть передати Україні, і французькі колісні танки є технікою не для оборони, а для наступу.

Україна, скоріш за все, отримає від Німеччини танки Leopard, попри побоювання тамтешніх політиків. За допомогою них та іншої техніки ЗСУ зможуть зробити дуже швидкий, потужний контрнаступ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Канцлер Шольц казав, що боявся нам постачати ці танки, тому що не хотів, щоб його країна була втягнута в конфлікт між Україною і Росією. Він наголошував, що аби хоч одна країна-член Альянсу постачала ті самі танки в Україну, то це має бути спільне рішення членів Альянсу. Але погодили. Ще він не хотів бути першою країною, яка буде постачати танки. Ну, нехай не хвилюється, першою країною стала Франція. Вона вже постачає легкі колісні танки", – нагадав аналітик.

Він також пояснив, чому Україні не передадуть американські танки Abrams, і чому українським військовим більше навіть підходять танки Leopard 1.

"Були розмови – чи американські танки Abrams, чи німецькі танки Leopard. Ну, Abrams – не гірші, ніж Leopard, але є прості зрозумілі речі: ці танки потребують обслуговування і ремонту, якщо вони були пошкоджені безпосередньо на полі бою. Майстерень, які можу ремонтувати американські танки, в Європі поки що нема, але кажуть, що вже починають будувати такі заводи в Польщі", – розповів Гетьман.

"А от Leopard стоять на озброєнні багатьох країн Європи, зокрема Польщі, Чехії, Німеччини. І там є бази, на яких вони можуть бути відремонтовані. Танк Leopard 2 – більш потужний, важкий, такий самий за вагою і потужністю, як Abrams. Танк Leopard 1 – більш легкий. Нам він буде більш корисний, ніж Leopard 2, тому що він такий самий, як основний танк наших Збройних сил – Т64", – пояснив український ветеран.

Він також наголосив, що і німецькі Leopard 1, і французькі колісні танки є технікою не для оборони, а для наступу.

"Якщо нам поставлять бронемашини, особливо танки, – німецькі Leopard 1, французькі колісні танки, то треба розуміти, що вони не для оборони, а для наступу. Це танки прориву. Вони маневрені і швидкісні. Якщо ми отримаємо – кажуть про 180, а то й більше, то цілком можливо, що ми можемо зробити дуже швидкий, дуже потужний контрнаступ", – розповів військовий аналітик.

Танки для України

Нагадаємо, український посол у Німеччині Олексій Макеєв не виключив, що ФРН передасть Україні танки Leopard.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не готова одноосібно передати України танки Leopard 2, але домовляється про коаліцію для постачань.

Фінляндія теж не проти передати Україні танки Leopard 2, проте з умовою, що таке рішення має бути ухвалене в Європі на широкому рівні.

Видання Sky News з посиланням на власні джерела повідомило, що Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2.

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