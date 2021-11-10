Чи перевірятиме поліція COVID-сертифікати просто на вулицях: пояснення міністра

За словами Дениса Монастириського, йдеться про перевірку виключно у громадських місцях, а не на вулицях.
Національна поліція України не перевіряє документи про вакцинацію проти коронавірусу на вулицях.
Про це у середу, 10 листопада, на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Йдеться про перевірку виключно у громадських місцях, а не на вулицях. Ми говоримо про перевірку COVID-сертифікатів виключно у тих місцях, де відбувається скупчення людей", — сказав міністр.
Він перелічив, де правоохоронці можуть перевіряти документи про вакцинацію:
- громадський транспорт;
- зупинки;
- заклади харчування;
- масові заходи, наприклад концерти.
Також Монастирський нагадав, що перевірку сертифікатів може здійснюватися не лише працівниками поліції, але і прикордонниками під час в’їзду до України та в інших, передбачених законом, місцях.
Нагадаємо, що за підробку та використання COVID-документів поліцейські відкрили вже понад тисячу кримінальних проваджень.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.