Чи перевірятиме поліція COVID-сертифікати просто на вулицях: пояснення міністра

За словами Дениса Монастириського, йдеться про перевірку виключно у громадських місцях, а не на вулицях.

Національна поліція України не перевіряє документи про вакцинацію проти коронавірусу на вулицях.

Про це у середу, 10 листопада, на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Йдеться про перевірку виключно у громадських місцях, а не на вулицях. Ми говоримо про перевірку COVID-сертифікатів виключно у тих місцях, де відбувається скупчення людей", — сказав міністр.

Він перелічив, де правоохоронці можуть перевіряти документи про вакцинацію:

громадський транспорт;

зупинки;

заклади харчування;

масові заходи, наприклад концерти.

Також Монастирський нагадав, що перевірку сертифікатів може здійснюватися не лише працівниками поліції, але і прикордонниками під час в’їзду до України та в інших, передбачених законом, місцях.

Нагадаємо, що за підробку та використання COVID-документів поліцейські відкрили вже понад тисячу кримінальних проваджень.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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