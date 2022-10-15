Чи перезимує Європа без російського газу: експерт оцінив ситуацію та розповів, хто постраждає

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак переконаний, що Європа зможе пережити зиму 2022-23 без російського газу.

Про це Ступак розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, у Європи виникли б проблеми, якби вибухи на "Північних потоках" і газовий шантаж Росії відбулися десь у листопаді, а не влітку.

"Якщо б ці всі ці історії з обмеженням газопостачання, з підривом "Північного потоку" відбулися за пару тижнів, тобто в листопаді, то дійсно було б європейцям важко, ой як важко. Зима вже поряд, законтрактувати великі обсяги газу на зиму дуже важко, переорієнтуватися важко, то була б дійсно серйозна зима", – пояснив експерт.

Він продовжив – оскільки РФ вдалася до свого газового шантажу ще влітку, то в Європи був час відреагувати і належним чином підготуватися до зими.

"Це було зроблено росіянами ще влітку. У європейців був час зрозуміти: "Ага, нічого ловити з Путіним нам не вдасться, буде ще важче і важче". Був час провести перемовини з Саудівською Аравією і з іншими країнами Перської затоки, з американцями, запланувати собі на наступний рік термінали для розрідження скрапленого газу. Американці добувають у себе цей газ, вони його зріджують, привозять танкерами до Європи і треба ці термінали, які розріджують цей газ. Я впевнений, що найближчим часом буде побудована ця інфраструктура", – розповів Ступак.

Він нагадав, що Європа змогла заповнити свої сховища газом на 90% і зможе пройти зимовий період.

"Тобто люфт у європейців є до настання холодів. Були оцінки, що десь 90% газових сховищ Європи вже заповнені. Непогані цифри. Тобто вони ще якусь цифру накачають собі і у випадку, якщо не буде -20 протягом грудня-січня, якщо буде звичайна лагідна зима, як у європейців… Росіяни намагаються накачати не газом, а страхом Європу. Але я впевнений, що Європа пройде це. Так, буде важко, може, не так комфортно", – сказав експерт.

Він також розповів, хто в Європі все ж постраждає через ситуацію з газом.

"У першу чергу постраждають європейські промислові підприємства – це виробники добрив. Може, десь металургійні підприємства, автовиробники, які заточені на газ. Але переорієнтуються. Так, буде підвищення цін, але критичного я не бачу нічого", – зауважив Ступак.

Нагадаємо, на початку вересня російський "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Європи через "Північний потік" під вигаданою причиною про якусь несправність.

Проте станом на той таки початок вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що країни ЄС готові до опалювального сезону і заповнили свої газосховища на 80%. До речі, зробили це на два місяці раніше, ніж було заплановано.

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