Чи піде армія Росії в наступ по газопроводу та під землею: експерт назвав сценарії

Колишній речник Генштаба ЗСУ розповів, на які відстані ворог зможе використовувати для таємного просування труби та тунелі.

Після того, як російські окупанти похизувались своєю спробою заходу в тил українських військових по трубопроводу в Курській області, цю подію продовжують обговорювати в соцмережах як відносно нову тактику ворога. При цьому і військові, і цивільні згадують аналогічне переміщення ворога по трубі поблизу Авдіївки Донецької області.

Чи здатний ворог використати існуючі комунікації або створені зараз підземні або наземні споруди для просування там, де його появи взагалі не очікують — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

"Діаметр труби в районі Суджи Курської області — 1 метр 40 сантиметрів. Те, що росіяни пройшли цією трубою 14 кілометрів — це насправді дуже непроста історія. Скільки в цій трубі задихнулось росіян — достеменно не відомо. Це можуть знати тільки ті евакуаційні групи, які витягали трупи російських солдатів", — каже Селезньов.

При цьому він зазначає, що, на його думку, переміщення особового складу по таким комунікаціям на великі відстані є малоефективним.

"Умовно кажучи, дістатись Львова таким чином не зможуть. Такий варіант — маячня", — однозначно каже Селезньов.

Та продовжує: "Якісь тактичні епізоди на кшалт каналізаційної труби в Авдіївці, по якій ворог вийшов в тил українських захисників — таке цілком ймовірне. Ворог ретельно досліджує інфраструктурні об’єкти і, звісно, ці комунікації намагається використати. Але знову ж таки, це тактичні епізоди. Ворог шукає в тому числі нестандартні рішення. Нам не варто недооцінювати противника, який є адаптивним і який шукає будь-які шляхи та можливості, щоб завдати нам більшої шкоди".

За словами українських військових, створення підземних тунелей, про що час від часу повідомляли російські пропагандисти, не є системним. Свого часу окупанти хизувались підкопом в передмісті Торецька, але спрацювавши один раз, споруда втратила своє значення.

На думку Селезньова, риття тунелів, якими здатний буде пересуватись певна кількість особового складу — достатньо непростий процес.

"Зазвичай приховано робити таке вкрай важко. Але варто згадати варіанти, які були під час Кримської війни у 1850-х роках. Під Севастополем рили такі собі "вуса". Тобто підземні тунелі, які були наближені до позицій ворога, туди закладалася вибухівка і підривалася", — наводить історичний приклад колишній речник Генштаба.

За його словами, українська розвідка на місцях може досліджувати те, чи створює ворог такі комунікації або, можливо, використовує існуючі.

"Будь-який командир розгортає сили та засоби, щоб оцінювати власне розміщення та розміщення сил та засобів противника. Для того, щоб бути обізнаним щодо певної ділянки фронту, за яку відповідає", — пояснює експерт.

Резюмуючи, він припускає, що потужності інженерних військ Росії не дозволяють риття тунелів: "Зазвичай тунелі використовуються під час позиційної (траншейної — Ред.) війни. Тоді ця опція має сенс".

Раніше повідомлялось про те, що білоруські військові намагалися зробити підкоп під новим парканом на кордоні з Польщею.

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