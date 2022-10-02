Чи піде Путін на Київ вдруге: командувач Об'єднаних сил ЗСУ оцінив шанси російської армії

Генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що Об'єднані сили ЗСУ, щоб унеможливити повторний наступ на столицю, роблять усе необхідне для зміцнення оборони, враховуючи досвід попереднього ведення бойових дій на Київському напрямку.

Київ перебуває у пріоритетах злочинних планів президента РФ Володимира Путіна. І шанс на те, що кремлівський диктатор може спробувати вдруге спрямувати російську армію на Київ, безумовно, є. Але ж і Збройні сили України набули досвід попереднього ведення бойових дій на Київському напрямку, і нині роблять усе необхідне для зміцнення оборони.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання, чи може Путін знову посунути на Київ, і якщо так, то чим ми будемо відповідати.

"Ці шанси є, звісно, тому що він (Путін – ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну і безпосередньо столицю нашої держави. Вона, дійсно, перебуває у пріоритетах його злочинних планів. Станом на зараз такої загрози немає, тому що накопичення сил для вторгнення ми не спостерігаємо. Що буде далі? Це все залежить від його рішень, звісно, а також від наявності сил і засобів", - наголосив він.

Наєв підкреслив, що Об'єднані сили ЗСУ, щоб унеможливити повторний наступ на столицю, роблять усе необхідне для зміцнення оборони, враховуючи досвід попереднього ведення бойових дій на Київському напрямку.

"У цій роботі беруть участь військові адміністрації, населення території, тому що спротив населення був одним із основних аспектів, що минула спроба атакувати Київ була невдалою", - додав генерал-лейтенант.

Відповідаючи на запитання, як відрізнятиметься підготовка і оснащення тоді і тепер, Наєв зазначив, що підготовка військових ЗСУ відрізнятиметься, по-перше, набутим досвідом, знанням того, як це було, і також, безумовно, тією матеріально-технічною допомогою, яка передається Україні країнами-партнерами.

"Крім цього, внаслідок проведення заходів мобілізації, створена велика кількість нових військових частин, які виконують завдання, зокрема, тут і на Київському напрямку", - зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше журналіст та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що Росія планує перекинути свої війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

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