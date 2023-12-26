Чи підтримують українці новий законопроєкт про мобілізацію: у соцмережах ТСН.ua проводиться опитування

Уряд вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію та військовий облік.

До Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку.

Законопроєктом, зокрема пропонується внести низку змін, які передбачають суворіші покарання за ухилення від мобілізації, відміну відстрочки для осіб з 3-ю групою інвалідності та інше.

ТСН.ua проводить опитування у соцмережах щодо нововведень про мобілізацію та військовий облік в Україні

Так, згідно з результатами голосування, новий законопроєкт про мобілізацію не підтримують понад 80% опитаних.

Чи підтримують українці новий законопроєкт про мобілізацію – результати опитування

У коментарях користувачі також пишуть, що до списків військовозобов'язаних варто включити депутатів і чиновників:

Нехай воюють депутати. Нехай покажуть, які вони патріоти;

Нехай йдуть депутати і всі чиновники, а не особи з інвалідністю;

Моя позиція щоб Верховна Рада і всі чиновники по Україні мобілізувались;

Штрафи по 204 тис за облік і садити в тюрьму за те що не пройшов ВЛК це просто в голові не вкладається . Де таке є взагалі в світі ,вони себе не судять ,своїх не садять так людей хочуть задушити . А прав у ТЦК буде більше ніж у президента, вони що думають що люди будуть мовчати;

Першими потрібно мобілізувати депутатів. А потім всіх інших. Слава Україні;

Знищення бідної верстки населення. Закон розрахований лише на бідних.

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Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік – хто має право на відстрочку.

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