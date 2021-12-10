Чи підтримують ЄС та США ідею прямих перемовин Зеленського з Путіним: роз'яснення президента України

Чи підтримують ЄС та США ідею прямих перемовин Зеленського з Путіним: роз'яснення президента України

За словами Зеленського, формат прямих перемовин з президентом Росії підтримують і ЄС, і США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота підтримує позицію "про декілька шляхів" переговорів з Росією. Саме тому глава держави не виключає окремий формат переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук на телеканалі "1+1".

"Всі за те, щоб існували декілька шляхів, і щоб більше країн робили все можливе, аби зупинити війну на Сході. Я не виключаю і формат прямих перемовин з президентом Росії. Я бачу підтримку цього напрямку і з боку європейських партнерів, і з боку США", — запевнив він.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько півтори години. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій та енергетичній сферах.

Одразу після розмови у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівництво Офісу президента розповіло перші подробиці розмови Байдена із Зеленським. ТСН.ua зібрав головне про розмову двох президентів.

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