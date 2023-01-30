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Чи підуть росіяни у новий наступ на Харків: відповідь полковника запасу ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чи підуть росіяни у новий наступ на Харків: відповідь полковника запасу ЗСУ

Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Військовий експерт вважає, що росіяни намагатимуться йти у наступ на інших напрямках.

Російські окупанти навряд найближчим часом наважаться піти у новий наступ на Харків. Вони намагатимуться повністю захопити Донеччину та Луганщину. 

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Росіяни уже почали наступ. Від початку року на деяких позиціях зростає тиск. В основному - це на Донеччині та Луганщині. Росіяни намагаються видавити наші гарнізони або їх оточити, відрізати логістичні ланцюжки спорядження. Поки більшого росіяни не можуть собі дозволити. Починати новий наступ на Харків - це безперспективно. Для росіян - це просто знищити велику кількість військ. Бо Харків вони не зможуть захопити. Бракує сил і засобів. Вони впруться у лінію оборони Харкова. Я не думаю, що вони виведуть війська з Херсонщини чи Запоріжжя, щоб почати наступ на Харків. Швидше за все вони захочуть вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини", - пояснив експерт. 

Нагадаємо, росіяни вночі 29 січня запустили ракету С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Через терористичний акт загинула літня жінка. Мешканці одного із під'їздів залишились без житла. 

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Дата публікації
Перегляди
2676
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