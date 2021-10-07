Чи підвищаться ціни на житло в Україні до кінця року: відповідь експерта та підсумки вересня

Чи підвищаться ціни на житло в Україні до кінця року: відповідь експерта та підсумки вересня

До кінця 2021 року як на первинному, так і на вторинному ринках простежуватимуться схожі цінові тенденції

Від другої половини вересня активність на вторинному ринку житла в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові знизилася майже на 5-10%.

Про це ТСН.ua повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

За його словами, пік активності на вторинному ринку в найбільших містах поволі спадає, і до кінця жовтня ця тенденція перекинеться на решту обласних центрів:

"Станом на початок жовтня тенденція до спадання активності вже простежується не лише в найбільших містах, а й у всіх обласних центрах України", - зазначив експерт.

Купівля квартир: які зміни

Спеціаліст звернув увагу на те, що зменшення активності покупців призвело до стабілізації цін. Так у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові середнє зростання вартості житла, порівняно з серпнем, не перевищило 1,5-2%. В решті міст ціни залишилися практично без змін.

"За останні 2-3 тижні цінова ситуація на вторинному ринку житла досить стабільна. У вересні спостерігалися незначні коливання і переважно на найбільш затребувані малогабаритні квартири в належному стані та у вдалих локаціях площею до 50 м2. За даними аналітиків АФНУ, ціни зросли всього в 10% виставлених на продаж квартир і лише в окремих локаціях найбільших міст", - наголосив експерт.

За його словами, до кінця року у всій країні спостерігатиметься стабілізація цін з незначними коливаннями, що суттєво не позначаться на загальних цінових показниках. Експерт зауважив, що зниження попиту насамперед пов’язане з тим, що покупець уже не готовий до наявних цін.

"Покупець є, але шукає більш дешеві пропозиції. Таким чином, зростання цін, що спостерігалося в першій половині року вже "перестрибнуло" очікування та фінансові можливості покупців", - підкреслив фахівець.

На його погляд, упродовж наступних 3 місяців навряд чи варто очікувати якихось суттєвих цінових змін:

"Ще у липні фахівці АФНУ прогнозували, що ціни на вторинному ринку майже досягли своїх максимальних позначок, що відповідають платоспроможному попиту. Тому в наявній економічній ситуації не варто очікувати якогось суттєвого пожвавлення на ринку житла", - наголосив Юрій Піта.



Що стосується первинного ринку, то, за словами очільника АФНУ, цінова кон’юнктура в цьому сегменті залежить від кількох факторів, таких, як зростання собівартості будівництва, зокрема будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт, наявного попиту, розвитку іпотеки та реформи містобудування. Проте, як повідомив Юрій Піта, попри збільшення цін на первинному ринку в найбільших містах на 15-20%, пов'язане зі зростанням собівартості будівництва (на 20-30%), а також з високим ступенем інвестиційних придбань з метою збереження та примноження коштів (до 60% від усіх угод), до кінця року подальше зростання цін малоймовірне.

Наприклад, за даними Львівського відділення АФНУ, за вересень кількість угод у деяких забудовників Львова знизилася на 12-20%. Схожі тенденції спостерігаються в інших великих обласних центрах: у Києві, в Одесі та Харкові зменшення покупців становить близько 10%, у Дніпрі - 7-10%.

Юрій Піта розповів, що зниження активності покупців на первинному ринку поки що не спричинило якихось суттєвих цінових змін. Проте, забудовники отримали досить красномовний сигнал того, що наразі попит майже повністю реалізовано.

"До кінця року середні ціни на новобудови можуть зрости в середньому лише на 2-3%. Наразі збільшення цін в межах 3-5% очікується лише у 20-30% об’єктів, що зводяться. Разом з тим, забудовники чудово розуміють, що "відірваність" цін від реального попиту вплине на подальше зменшення кількості угод”, - підкреслив фахівець.

З його слів, до кінця 2021 року як на первинному, так і на вторинному ринках простежуватимуться схожі цінові тенденції. Проте для первинного ринку вкрай важливим є завершення реформи містобудівної діяльності. Юрій Піта вважає, що поки зарано стверджувати, що в цьому питанні вже сталися значні зрушення.

Оренда квартир: що очікувати до кінця року

У вересні в сегменті оренди житла в найбільших містах України попит був реалізований більш як на 90%, відповідно майже остаточно сформувалася ціна на найближчі 2-3 місяці.

За даними АФНУ, за підсумками вересня середнє зростання цін на оренду житла становить 5-10% залежно від міста, локації, технічного стану будинку, якості ремонту тощо. Водночас, найбільше зростання - до 10% - зафіксоване у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. В інших обласних центрах збільшення вартості оренди квартир не перевищило 5%.

"До кінця року суттєвих цінових змін поки не передбачається. Малогабаритне житло радянської забудови, що користується попитом у 60-65% винаймачів, може зрости в ціні не більше 2-3% і в основному за рахунок появи на ринку нових об’єктів - передчасно звільнених орендарями квартир", - наголосив фахівець.

На його думку, високі комунальні тарифи, зокрема вартість опалення, можуть суттєво позначитися на подальшому ціноутворенні:

"Є певна цінова межа, вище якої ціни на оренду не можуть зростати. Витрати на комірне не повинні перевищувати 30% від вартості місячної оренди квартири. Проте у розпал опалювального сезону в старих радянських будинках комунальні витрати наймачів сягнуть 40-50% від ціни оренди житла, що може спричинити відтік орендарів та зниження вартості оренди на 10-15%", - наголосив Юрій Піта.

Нагадаємо, що буде з ринком житла, якщо оголосять локдаун. Сегмент оренди найчутливіший до будь-яких соціально-економічних та "пандемічних" змін: локдаун може призвести до зниження цін на 30-40%.

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