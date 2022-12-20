Чи планує Путін усунути Лукашенка після втягування у війну: політолог заявив про "ризиковану гру"

Валерій Карбалевич вважає, що Путін не ставить за мету втягти Лукашенка у війну саме заради усунення його від влади.

Росії не вигідно втягувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у війну проти України заради того, аби усунути його від влади.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів білоруський журналіст, політолог і кандидат історичних наук Валерій Карбалевич.

Він прокоментував версії деяких експертів про те, що РФ може хотіли втягнути Білорусь у війни, аби послабити Лукашенка і, можливо, навіть скинути його з посади. Політолог переконаний, що це не вигідно президенту Росії Володимирові Путіну.

"Перше питання, що виникає: а навіщо треба Путіну скидати Лукашенка? Лукашенко – єдиний союзник, який підтримав Путіна в цій війні. Скидати союзника – якось не дуже логічно", – зауважив Карбалевич.

"Білоруський політичний режим – це режим особистої влади. Це персоналістський режим. І фігура Лукашенка є системоутворювальним елементом цього режиму, стержнем, і якщо цей стержень вийняти, то що буде з цим політичним режимом – незрозуміло. Досвід інших країн з персоналістськими режимами показує, що коли йде диктатор і немає легального механізму передавання влади іншим силам чи іншій особі, це завжди викликає політичну кризу", – пояснив політолог.

Він також наголосив, що можливий відхід Лукашенка від влади став би великою проблемою для Кремля.

"Відхід Лукашенка, скоріш за все, породить у Білорусі політичну кризу. Можливий розкол еліт. Можливий вихід на політичну арену нових сил – тих, які протестувати 20-го року, яких зараз загнали до в’язниці. Можливий вступ до гри й інших міжнародних акторів, Заходу, наприклад. Тобто це дуже ризикована гра – забрати центральний елемент цього режиму. Вона може породити політичну кризу з непередбачуваними наслідками. Керувати цим процесом із Москви – дуже складно, якщо можливо взагалі. Тому для Москви, для Кремля відхід Лукашенка – це велика проблема. Набагато більше мінусів, аніж плюсів", – зазначив білоруський журналіст.

Нагадаємо, напередодні Путін прилітав до Мінська і зустрічався з Лукашенком. Західні експерти не виключають, що російський диктатор їхав дотиснути білоруського до безпосередньої участі у війні, створити умови для нового наступу на Україну і досягти поступок у ще більшій інтеграції двох держав.

Після цієї зустрічі очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що ризик участі ЗС Білорусі в повторній спробі наступу на Україну взимку існує, однак це не в інтересах керівництва країни.

Водночас командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про зростання рівня воєнної загрози з боку Білорусі. Водночас він запевнив, що ЗСУ стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів.

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