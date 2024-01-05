Чи планує РФ новий наступ на Харків: що про це кажуть розвідка та місцева влада

Про новий наступ Росії на Харків вже в січні 2024 року заявило видання The Telegraph із посиланням на власні джерела. Водночас місцева влада каже, що не бачить концентрації ворожих військ. Інформацію також прокоментувала українська військова розвідка.

Чи планує Росія новий наступ на Харків, що про це кажуть у владі та розвідці – читайте на ТСН.ua.

Наступ на Харків 2024 року

Видання The Telegraph опублікувало статтю з інформацією про те, що вже 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Автори статті послалися на власні джерела у британській військовій розвідці та поінформували про підготування російських військ до масштабної атаки на Куп'янськ та прилеглі території.

Джерела видання вважають, що окупанти можуть посилити повітряні атаки вже на вихідних, а саме 7 січня. Ще один співрозмовник повідомив, що російський сухопутний наступ може розпочатися 15 січня.

У публікації йдеться, що російські та українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює населені пункти Куп’янськ, Сватове та Кремінна неподалік від кордону Харківщини. РФ зосередила свої сили в цьому районі у спробах наступати на деокуповані 2022 року і нині підконтрольні українській владі міста Кремінна та Лиман.

Чи планує Росія новий наступ на Харків

Інформацію про плани Росії влаштувати новий наступ на Харків прокоментував очільник ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що наразі на кордоні не зафіксовано концентрації російських військових підрозділів.

"Для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звичайно, уважно стежимо за цим", – заявив Синєгубов.

Він також звернув увагу, що війська РФ не відмовляються від планів повернути під свій контроль втрачені у листопаді 2022 українські території та захопити Харків. Тож слід бути напоготові.

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Очільник ОВА поінформував, що наразі окупанти влаштовують безпрецедентні масовані обстріли населених пунктів Харківщини поблизу кордону. Зокрема, йдеться про село Липці та сусідні села, по яких за останні дні ворог випустив десятки ракет С-300. Зафіксовані влучання в житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Що про наступ Росії на Харків кажуть у ГУР

В ГУР Міноборони України не підтвердили інформацію джерел The Telegraph про підготування Росією нового наступу на Харків на 15 січня. Водночас представник військової розвідки Андрій Черняк повідомив, що все таки певне накопичення ворожих сил фіксується.

"ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", – розповів Черняк.

Він додав, що досі всі спроби російських військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня не мали успіхів.

До слова, раніше очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що Росія здатна протягом періоду від одного до трьох тижнів сформувати достатній контингент для повторного наступу на область.

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