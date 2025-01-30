Чи планує Росія масований обстріл України і коли: експерт назвав сценарії загроз

Військовий аналітик не виключає того, що окупанти вдарять ракетами в певний проміжок часу.

Російська армія зробила паузу у масованих ракетних обстрілах України, використовуючи останнім часом переважно дрони, зокрема і імітатори. Але ця пауза може завершитись за певних умов — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Поєднання двох факторів — складних погодних умов, які будуть створювати серйозні навантаження на нашу енергетичну інфраструктуру, а також масованих ракетно-дронових атак можуть призвести до колапсу. До того самого блекаута, який на думку Путіна та його поплічників буде змушувати уряд України виходити на перемовний трек", — каже Владислав Селезньов.

Продовжуючи, Селезньов каже про наступне: "Вочевидь, що зараз всі ультимативні вимоги Кремля щодо капітуляції України повністю відмітаються українським урядом. Але все може змінитись через той самий колапс в енергетичній системі нашої країни".

Та пояснює: "Допоки погодні умови сприяють Україні — тепла зима сприяє нам наявними ресурсами проходити зиму, зараз ми живимо фактично без відключень. Але як тільки зросте навантаження через низькі температури, ми можемо стикнутися з серйозними проблемами".

Селезньов наводить як приклад прогнози експертів з енергетичних питань: "Експерти з енергетики кажуть, що температура мінус 10 навіть без відсутності ракетно-дронових атак може призвести до віялових відключень, до подачі електроенергії за графіком. За умови того, що з 5 до 10 лютого можуть розпочатись морози, варто розглядати все це як серйозний ризик для нас. Проблема є, не варто сподіватись на готовність ворога убезпечити цивільне населення України. Ворог підступний, діє в такий спосіб, щоб завдати нам чималих проблем".



Крім того, на думку Селезньова, зараз у Росії є чималий запас ракет, виробництво яких продовжується.

"Наша розвідка повідомляла тижні три тому, що російська армія накопичила близько 1400 ракет. Виробництво ракет в Росії продовжується, отже не варто сподіватись на те, що ворог не має ресурсу для масованих атак. Так само і не варто вірити тому, що є якісь світові домовленості. Балістика, наприклад, летіла вчора", — каже експерт.

На його думку, у росіян достатня кількість ракетних ресурсів, щоб накривати ракетами всю територію нашої країни.

"Буквально нещодавно відбувалась чи не наймасштабніша дронова атака на Івано-Франківщину, про що повідомяли місцеві мешканці. Немає жодного безпечного куточка. Думаю, ворог під час наступної атаки по Україні буде працювати по розвіданих цілях — об’єктах енергетики, військових об’єктах, військовій інфраструктурі. Ключовий фактор для російської армії — руйнація наших ресурсів. Ресурси, все те, що забезпечує бойову міць, визначають ефективність протистояння на полі бою", — резюмує Селезньов.

Раніше повідомлялось про те, на які міста може посунути армія Росії найближчими місяцями.

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