Чи планують окупанти захопити Харків: командир роти назвав мету Росії

Командир 3-ї штурмової роти 1 штурмового батальйону 3 ОШБр на позивний “Процент” розповів про мету росіян на Харківщині. Він зазначив, що вони хочуть відтягнути сили з інших напрямків та максимально пробитись вглиб Харківщини.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Процент" зазначив, що ймовірно першочерговим завданням окупантів - це було розтягнути фронт. Іншою метою - пробитися вглиб Харківщини.

"Чим більше площа ЛБЗ (лінія бойового зіткнення - ред), тим відповідніше менша концентрація наших якихось засобів - і артилерійських, і РСЗВ на певних критичних точках. З іншої сторони, можливо в них і була ідея пробитися наскільки вони зможуть та можливо не взяти Харків, але спробувати провести таку розвідку боєм. Та пролізе не пролізе, тобто сконцентрувати велику кількість озброєння особового складу. Якщо б вони пробилися - вони досягли максимального результату, не пробилися - все одно вони розтягнули фронт і сконцентрували на тих ділянках фронту, де колись було більш-менш відносно тихо", - сказав військовий.

Також "Процент" зазначив, що зараз на Харківському напрямку активно застосовуються дрони і на його думку, саме на них робитиметься акцент у війні Росії проти України.

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Нагадаємо, командир 3-ї штурмової роти 1 штурмового батальйону 3 ОШБр на позивний “Процент” розповів про тактику російських окупантів на Харківщині.

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