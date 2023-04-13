Чи планують у школах запроваджувати військову справу: що про це каже очільник Міносвіти Лісовий

Втім, Лісовий наголосив, що кількість предметів у школі повинна бути раціональною, щоб не перевантажувати дітей.

У Міністерстві освіти та науки вважають, що загальновійськову підготовку можна запровадити для старших класів.

Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий у програмі "Сніданок з 1+1".

"Безумовно, що в цьому контексі (війни - ред.) у цьому є доцільність. Для дітей важливо усвідомлювати свою спроможність протистояти. Сьогодні діти переживають війну так само, як доросла людина. Рівень тривожності та невпевненості дітей сьогодні високий. Дитина не може на сьогодні протистояти, вона це розуміє. Ми не повинні ментально втягувати дитину у війну, але дати їй певні інструменти, звичайно, можна. І тому певний рівень військової підготовки для старших класів можна дати. Така практика була. Зараз можна відроджувати це рішення з огляду на нові цілі та роль України", - підкреслив міністр освіти.

Втім, він наголосив, що кількість предметів у школі повинна бути раціональною, а тому потрібно вибрати "золоту середину".

Нагадаємо, раніше очільник Міносвіти висловився щодо підвищення зарплати вчителям та викладачам.

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