Чи погодяться військові на мирні переговори з Росією: воїни відповіли

Військові розповіли, чи згодні вони на мирні переговори з РФ.
Пілоти дронів-камікадзе "Блогер" та "Фенікс" розповіли, за яких умов можливі мирні переговори з РФ.
Про це вони сказали у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко.
"У мене є два бачення: з одного боку - дуже хочеться, щоб наші воїни відпочили, які не бачили сімей, хочеться, щоб вони відпочили. Але росіяни не зупиняться, вони відновляться і підуть", - переконана військовослужбовиця 79-ї ОДШБр Світлана Журавльова з позивним "Фенікс".
Її побратим "Блогер" зазначив, що навіть, якщо пауза у війні з РФ буде, то за цей час Україні потрібно підготуватись до нової війни.
"Наше діло - це нищити ворога. І якщо ця пауза буде, треба використати час, щоб краще підготуватись. Бо поки існує Московія - вони захочуть нас завоювати. За тільки за паузу, якщо це буде підготовка", - сказав Олександр Соколенко з позивним "Блогер".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Спостережний пост".
Нагадаємо, в Україні у засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт.
Читайте також: