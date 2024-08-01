Чи погодяться військові на мирні переговори з Росією: воїни відповіли

Військові розповіли, чи згодні вони на мирні переговори з РФ.

Пілоти дронів-камікадзе "Блогер" та "Фенікс" розповіли, за яких умов можливі мирні переговори з РФ.

Про це вони сказали у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко.

"У мене є два бачення: з одного боку - дуже хочеться, щоб наші воїни відпочили, які не бачили сімей, хочеться, щоб вони відпочили. Але росіяни не зупиняться, вони відновляться і підуть", - переконана військовослужбовиця 79-ї ОДШБр Світлана Журавльова з позивним "Фенікс".

Її побратим "Блогер" зазначив, що навіть, якщо пауза у війні з РФ буде, то за цей час Україні потрібно підготуватись до нової війни.

"Наше діло - це нищити ворога. І якщо ця пауза буде, треба використати час, щоб краще підготуватись. Бо поки існує Московія - вони захочуть нас завоювати. За тільки за паузу, якщо це буде підготовка", - сказав Олександр Соколенко з позивним "Блогер".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Спостережний пост".

Нагадаємо, в Україні у засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт.

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