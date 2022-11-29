Чи потішить українців погодою грудень: прогноз від народного синоптика на перший місяць зими

Перший місяць найхолоднішої пори року буде багатим на опади.

Загалом грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його прогнозами, уся перша декада грудня буде з невеликими морозами в межах від -2° до -14° ночами та -5+2° вдень.

"У виняткові дні прийде невеликий та помірний сніг, на півдні з дощем, а от вже друга та перша половина третьої декади грудня повинна бути відносно сильно теплою - майже по всій країні температура коливатиметься в межах від -1° до +6° вночі та до +4+8° вдень", - говорить синоптик.

Щодо опадів, то, за словами Щедріна, їх у грудні буде багато у вигляді дощу та мокрого снігу.

Ближче до Нового року температура дещо може впасти, однак несильно - десь до +2-4° ночами і до +3-3° вдень, можливий мокрий сніг, додав народний синоптик.

Прогноз на січень

Станіслав Щедрін також поділився і орієнтовний прогнозом на січень. Так, за його даними, перша декада січня буде схожою на зиму - по всій Україні пройдуть снігопади та хуртовини, у південних областях сильні дощі та мокрий сніг.

Також читайте Народний синоптик розповів, чи довго в Україні протримаються морози та коли знову потепліє

Нагадаємо, що керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик також прогнозує, що грудень буде найтеплішим місяцем нинішньої зими.

Раніше синоптик Володимир Деркач говорив, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами. Так, на початку грудня буде холодно, особливо вночі, говорить народний синоптик. Потім температура дещо підвищиться, а далі знову прийде похолодання, яке посилиться до 20 грудня, каже Володимир Деркач. Після цього, менше ніж за тиждень, прийде відлига.

Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух взагалі прогнозує, що зима 2022-2023 років буде теплою.

Читайте також: