Чи потрібна посилена мобілізація: командир роти відверто відповів про ситуацію в армії

Командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на позивний “Процент” розповів, що мобілізація в Україні потрібна, щоб втримати фронт. Бо якщо цього не станеться, росіяни знову підуть на Київ та спробують повалити незалежність України.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Процент" зазначив, що зараз окупанти вкладають багато ресурсів, щоб мобілізація в Україні провалилась.

"У людей має бути усвідомлення, що ситуація, яка була рік тому, кардинально відрізняється від тої ситуації, яка зараз на фронті. Якщо раніше казали — наразі не потрібно всім йти до війська, то зараз — починайте ломитися до війська, бо людей на фронті не вистачає. І якщо зараз впадуть ці залишки, які зараз тримають цей фронт, то дуже скоро ми отримаємо ситуацію 2022 року, коли противник стояв під Києвом", — сказав він.

"Процент" порадив цивільним обирати те, чим би вони хотіли займатись в армії, бо коли дадуть повістку, то такої можливості уже не буде.

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Нагадаємо, командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на позивний “Процент” розповів про тактику російських окупантів на Харківщині.

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