Чи потрібно носити маску вакцинованим: головний санітарний лікар дав чітку відповідь

Чи потрібно носити маску вакцинованим: головний санітарний лікар дав чітку відповідь

Людина, яка отримала вакцину, все ще може інфікуватися.

Головний державний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Ігор Кузін пояснив, що вакцинація не є приводом для того, щоб скасовувати масковий режим для тих, хто отримав щеплення.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, сказав 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1.

“Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплення”, - зазначив Ігор Кузін.

За його словами, вакцинація ефективно захищає від важкого перебігу хвороби або від ризику померти, однак для людини, яка отримала вакцину, все ще існує ризик інфікуватися.

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"

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