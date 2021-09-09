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Чи потрібно носити маску вакцинованим: головний санітарний лікар дав чітку відповідь

Чи потрібно носити маску вакцинованим: головний санітарний лікар дав чітку відповідь

Право на владу

Людина, яка отримала вакцину, все ще може інфікуватися.

Головний державний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ  Ігор Кузін пояснив, що вакцинація не є приводом для того, щоб скасовувати масковий режим для тих, хто отримав щеплення.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, сказав 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1.

“Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які  отримали повний курс щеплення”, - зазначив Ігор Кузін.

За його словами, вакцинація ефективно захищає від важкого перебігу хвороби або від ризику померти, однак для людини, яка отримала вакцину, все ще існує ризик інфікуватися.

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"
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