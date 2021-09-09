Чи потрібно носити маску вакцинованим: головний санітарний лікар дав чітку відповідь

Людина, яка отримала вакцину, все ще може інфікуватися.
Головний державний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Ігор Кузін пояснив, що вакцинація не є приводом для того, щоб скасовувати масковий режим для тих, хто отримав щеплення.
Про це заступник міністра охорони здоров'я, сказав 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1.
“Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплення”, - зазначив Ігор Кузін.
За його словами, вакцинація ефективно захищає від важкого перебігу хвороби або від ризику померти, однак для людини, яка отримала вакцину, все ще існує ризик інфікуватися.