Чи поверне Україна деякі області після закінчення війни: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Що віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці – в ексклюзиві TSN.UA.

Кінець війни, повернення тимчасово окупованих територій та нові загрози для України. Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова здивувала своїм новим передбаченням. За її словами, наша країна може так і не повернути деякі області.

Що ще віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці – в ексклюзиві TSN.UA.

Кордони 1991 року неможливі?

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що Україна не вийде на кордони 1991 року. Вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Дві території, дві землі, два чогось, вони вже "продані" і туди вже вливаються кошти і не російські, і не українські, а третьої сторони. Тому не можна казати, що ми вийдемо на кордони 1991 року", – каже Пасинкова.

Проте тарологиня зазначила, що це "лише ситуація станом на сьогодні і це не означає, що Україна їх собі не поверне у майбутньому".

Нові загрози для України

Водночас Яна Пасинкова шокувала ще одним передбаченням. Вона вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається. Проте там "може змінитись важлива людина". Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Ми чекаємо не тільки обстріли, а й ще якісь ДРГ. Буде заміна важливої людини у Білорусі. Тут просто сидимо і чекаємо на добрі новини", – каже тарологиня.

Закінчення війни

А тим часом астрологиня та тарологиня, відаюча Ма Ірина назвала подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ". Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями.

Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятись, але водночас він шукає вигоду для себе.

Ірина зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги ЗСУ на фронті.

Тарологиня підкреслила, що "відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід". Однак, цей вихід буде не комфортний ні для України, ні для Росії.

Відаюча Ма також передбачила зміни на фронті. Ірина, прогнозує, що наступ України на окупаційну армію Росії може статись наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою.

Ірина додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів.

Цікаве передбачення тарологиня зробила і щодо Камали Гарріс. Зокрема, саме їй часто пророкують те, що вона зупинить війну в Україні. Відаюча Ма каже, що вона не бачить по картах, що саме Гарріс зупинить війну в Україні. Проте вона зазначила, що є така ймовірність, що це робитиметься таємно, а тому карти цього не побачили. Водночас тарологиня передбачила, що якщо Гарріс стане президентом, то вона підтримуватиме Україну.

Прогноз Алакха Ніранжана

У свою чергу Астролог Алакх Ніранжан вважає, що якщо Україна скористається можливістю у жовтні 2024 року, то війна може швидко закінчитися. Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Однак, Алакх Ніранжан вважає, що осінні місяці будуть важкими для України, проте вони можуть стати і вирішальними у війні.

Також астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область.

Однак, Ніранжан вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії.

Передбачення Яни Пасинкової

Примітно, що переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії.

Мольфари про кінець війни

Більшість мольфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона ствердно каже – переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і мольфар Василь.

Нагадаємо, астролог Володимир Бадіян ошелешив прогнозом щодо закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЯКІ ОБЛАСТІ УКРАЇНА НЕ ПОВЕРНЕ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ? Передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

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