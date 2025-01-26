Чи повернуться чоловіки до України: демограф про ініціативу Міннац'єдності

На думку демографа, проблема полягає в тому, що в українців дуже мало довіри до державного апарату, а тим більше до його обіцянок.

У Міністерстві національної єдності України хочуть повертати українців додому, обіцяють чоловікам бронювання та роботу на підприємствах ВПК.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун в інтерв'ю ТСН.ua розповів, чи вірить в успішність цих планів.

"Суто абстрактно, я підтримую таку ідею – людей треба повертати з-за кордону додому, потрібно, щоб вони працювали тут, на Україну. Сама ідея для мене прийнятна. Що ж до її практичної реалізації, то я не вірю, що це дасть ефект", – каже демограф.

На його думку, проблема полягає в тому, що в українців дуже мало довіри до державного апарату, а тим більше до його обіцянок.

"Питання повернення українців передусім стосується чоловіків, які виїхали за кордон, м’яко кажучи – рятуючись від призову. Якщо вони вже відважилися на такий крок, то у мене мало віри, що вони повернуться до України лише через те, що їм обіцяють бронювання від мобілізації", – зазначає Олександр Гладун.

Він припускає, що, можливо, одиниці повернуться. Але чекати на масове повернення не варто.

"Адже ми знаємо, як іноді себе поводять представники ТЦК, хоча я не думаю, що це якась системна поведінка. Тим не менше, якщо представники ТЦК щось не так зроблять – це одразу підхоплюють ЗМІ. Все це створює атмосферу ще більшої недовіри до таких пропозицій щодо повернення", – розмірковує Гладун.

Тому він вважає, що українські чоловіки за кордоном не надто активно відреагують на ці пропозиції.

"У них залишаться побоювання, що після виходу на запропоновану роботу їх все рівно заберуть до армії. А якщо людина саме від цього втікала, то навіщо їй повертатися? До того ж, як свідчать дані, у певних країнах багато українців працездатного віку вже знайшли роботу. До цього їх підштовхують і уряди цих країн. Тому є великі сумніви, що пропозиція від Мінєдності спрацює, хоча сама ідея заслуговує на життя", – підсумував демограф.

Раніше відомий демограф Олександр Гладун назвав цифру, скільки людей залишилося в Україні.

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