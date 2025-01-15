Чи поїде транспорт Києва під час тривог: стало відомо, які є варіанти

Начальник КМВА розповів про заплановану зустріч з активістами та обіцяє додаткові зупинки біля укриттів.

У Києві розглядають одне з найактуальніших питань у місті – роботу громадського транспорту під час повітряних тривог. Київ залишився єдиним містом в Україні, де робота міського транспорту під час російських атак зупиняється.

За майже три роки війни мешканці столиці підписали декілька петицій щодо відміни цього рішення. Адже під час повітряної тривоги дістатися з лівого на правий берег просто неможливо, хіба винаймати таксі за шалені гроші. Але, на жаль, на всі підписані городянами петиції місто відповідало відмовою, мовляв, безпекова ситуація не дозволяє цього зробити.

Новий очільник КМВА Тимур Ткаченко у перші дні після свого призначення заявив, що робота громадського транспорту під час тривог – викликає найбільше дискусій у коментарях та повідомленнях киян. Керівник військової адміністрації пообіцяв, що місто повернеться до розгляду цього питання, а пізніше заявив, що навіть вже напрацьовують певні варіанти.

Про які саме варіанти йдеться, ТСН.ua розпитав начальника КМВА.

Тимур Ткаченко, начальник КМВА / Фото КМВА

Послухають активістів, але рішення за Радою оборони

–Які напрацьовано варіанти роботи транспорту під час повітряної тривоги?

– В першу чергу працюємо над можливими варіантами рішень з цього питання. При всьому бажанні "запустити наземний транспорт", ми маємо усвідомлювати всі безпекові ризики. Насамперед, маємо чітко зафіксувати, що Київ і кияни були і залишаються пріоритетною ціллю для терористичних атак країни-агресорки. Для КМВА збереження життя громадян є пріоритетом номер один.

Разом із цим, ми розуміємо важливість економічної сторони питання. Ми також розуміємо і психологічний або ментальний аспект для громадян, які не можуть вчасно потрапити на роботу, в школу тощо. Проте будь-які необережні та швидкі рішення можуть призвести до трагедії, яку ворог використає для залякування.

Щоб сповна врахувати безпековий аспект, я звернувся до ДСНС та військових для надання відповідних пропозицій. Також Департамент транспортної інфраструктури КМДА, КП "Київський метрополітен" нададуть своє бачення розв'язання проблеми.

Ми також усвідомлюємо, що необхідно долучити до роботи і жителів столиці, адже питання руху транспорту залишається чутливим для всіх киян. Планую зустріч з ГО та активістами, які є авторами петицій на цю тему. Буде відверта розмова. Разом з тим важливо, що будь-які рішення будуть ґрунтуватися на реальній оцінці ризиків.

Щонайменше, КМВА має бачення щодо змін у забезпеченні руху, але з посиленими заходами безпеки: визначити маршрути з додатковими зупинками біля укриттів, зведення модульних укриттів за зразком Харкова, Херсона, Дніпра. Також ступінь обмежень руху може залежати від типу загрози.

Зауважу, що кінцеве рішення буде прийнято на Раді оборони Києва, враховуючи усі аспекти загроз та можливих заходів протидії.

Чи буде працювати метро у Києві під час повітряних тривог / Колаж ТСН.ua

Чи поїдуть поїзди метро мостами під час тривоги

– Які є варіанти для роботи метрополітену під час повітряної тривоги?

– Нині є два основних питання роботи метрополітену під час тривог. Перше – рух за маршрутами мостами через Дніпро. Друге – робота наземних станцій. До цього додається питання використання громадянами вестибюлів станцій, як укриттів. Це потребує окремого комплексного підходу.

Щодо можливості відновлення руху: зараз ми аналізуємо досвід Укрзалізниці, де вжиті відповідні безпекові заходи, але вдається забезпечувати безперервний рух. Що стосується конкретно руху мостами через Дніпро – опиратимемось на думку військових. Є деталі, про які не можу говорити на загал.

Врахують досвід залізниці

– Міська електричка працює під час тривоги, можливо так має бути і з метрополітеном?

– Рішення щодо режиму руху міської електрички приймає Укрзалізниця. Крім того, інтенсивність руху на навантаженість електричок і потягів метро не йде ні в яке порівняння. А ви можете сказати, що прийде в хвору голову очільників армії держави-терориста? Ми врахуємо досвід Укрзалізниці, але спиратимемось на реальні прогнози і моделювання профільних організацій.

Дійсно, можливість руху міської електрички є аргументом на користь відновлення повноцінної роботи метрополітену під час тривог. Але будемо враховувати всі сторони проблеми.

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