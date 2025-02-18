Чи приїде військо з Європи закінчувати війну в Україні: названо сценарії

Протягом останніх днів декілька світових політиків висловились щодо відправки до України миротворців.

Станом на сьогодні ця тема продовжує обговорюватись, та, схоже, набирає обертів. Західна преса, наприклад, з посиланням на прем’єра уряду Сполученого Королівства повідомила, що Британія готова розмістити в Україні миротворців.

В той же час деякі українські військові експерти вважають, що та ж Британія має обмежені ресурси.

Наприклад, військовий експерт Юрій Романенко так висловився щодо ймовірності прибуття британських миротворців до України: "Щодо бажання готовності Британії розмістити будь-які війська в Україні. Армія Великобританії складає 72 тис. Цікаво, Британія розмістить всю армію, половину армії, десяту частину армії або соту. Із сотою теж проблема, вони не могли знайти на новий есмінець екіпаж, прийшлось скорочувати пару старих кораблів. Проще кажучи, у Великобританії обмежені ресурси, щоб нам запропонувати щось цікаве. Але завзяття похвальне".

За яких умов та де саме інші країни можуть розмістити в Україні своїх миротворців — про це в коментарі для ТСН.ua висловили свої думки колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов, який безпосередньо приймав особисту участь у миротворчій місії в 2009 році в Косово та військовий експерт Олексій Гетьман.

"Ключова умова участі миротворчих сил — це згода сторін конфлікту щодо того, що такі сили будуть знаходитись на лінії розмежування. В 2009 році я був у складі 12 ротації спільного українсько-польського-литовського миротворчого батальйону в Косово. Та миротворча місія була під прапором НАТО. Миротворці фактично на лінії вогню і не зрозуміло, з якого боку по них можуть відкривати вогонь. У нас було декілька конфліктних ситуацій, але нам тоді це вдалося вирішити суто дипломатією, без застосування зброї", — каже Селезньов.

Та продовжує: "Зараз країни, які готові стати частиною миротворчих зусиль, наполягають на тому, що Росія і Україна визнають такий формат. Тут можуть бути нюанси, особливо зважаючи на ультимативні заяви Лаврова. Він озвучив те, що жодних територіальних поступок не буде".

Де можуть жити

За даними Селезньова, зазвичай для миротворців передбачаються спеціальні бази.

"Але треба розуміти те, який у них, миротворців, буде функціонал. Чи це буде суто спостереження, на блок-постах, чи це буде курсування вздовж лінії бойового зіткнення. Поки немає розуміння, яким буде формат і чи взагалі буде згода щодо цього. Очікування можуть бути різними, а чи стануть вони нашою реальністю? Я маю абсолютно грунтовні сумніви. Наприклад, ОБСЕ з 2014 року намагалась щось моніторити. Але це була абсолютно безпорадна інституція, яка жодним чином не сприяла", — каже експерт.

На думку Селезньова, в наявності у миротворців може бути техніка, яка захищає персонал від стрілецької зброї, вибухівки.

"Формат і види озброєння визначаються сутністю миротворчої місії. Тим, що вона має робити — спостерігати та карати ту сторону, яка не дотримується угоди чи суто моніторингову місію", — каже експерт.

Не швидко

Інший експерт, Олексій Гетьман, не виключає присутності миротворців в Україні, але уточнює, що питання залишається відкритим.

"Якщо це обговорюється на рівні прем’єра Британії, то це не просто розмови. Цілком можна очікувати, що можуть з’явитися не тільки миротворчі війська. Президент України Володимир Зеленський казав про плани створити спільні європейські війська. Останнє — не нова ідея, це можна припустити. Наскільки це може бути швидко? Ми бачимо, що Європа дуже бюрократізована і повільна", — каже Гетьман.

За його словами, теоретично можливо, що спільні європейські війська можуть допомагати Україні воювати, не перетинаючи кордону з Росією.

"Ми маємо повне міжнародне право на це. Ми ні на кого не нападаємо, ми можемо оборонятись. А ось миротворчий контингент може заводитись на територію країни, перебувати на лінії розмежування для того, щоб не розпочались призупинені бойові дії. Миротвоці забезпечують неможливість нападу, непоновлення бойових дій. Станом на зараз питання присутності миротворців знаходиться в стадії обговорення", — уточнює Гетьман.

Разом з тим відкритим залишається питання про те, яке озброєння та в якій кількості буде в наявності у миротворців в разі їх прибуття до України.

На думку аналітика, сучасні умови, які є на фронті, вимагають того, щоб там було декілька сотень тисяч миротворців.

"Це робоче питання. Треба враховувати пропозиції Генштаба, який зможе порахувати, скільки миротворців потрібно. Можна чи не можна зібрати необхідну кількість — питання риторичне", — резюмує експерт.

Та додає, що все ж таки створення спільних європейських збройних сил було б логічним в сучасних реаліях.

Раніше повідмлялось про те, що премʼєр Британії заявив про готовність направити війська до України.

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