Чи проводитимуть в Україні вакцинацію третьою дозою: пояснення головного санлікаря

За словами Кузіна, наразі точно невідомо про потенційний ефект від третьої дози.

В Україні поки не розглядають можливість вакцинації населення бустерною або третьою дозою вакцини від COVID-19.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін 9 вересня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"На цьому етапі — ні. Ми отримали багато інформації щодо потенційного ефекту бустерної або третьої дози. Однак дійсно, зараз це перебуває лише на етапі попередніх статей, які ще не говорять про її потенційний ефект. Окрім лише одного випадку: коли бустерна доза рекомендується для так званих імунокомпрометованих людей. Тобто тих людей, які хворіють на онкологічні хвороби або важкі соматичні", — зазначив Кузін.

Чи рекомендована третя доза вакцини - головний державний санітарний лікар прокоментував

Раніше Ігор Кузін підтвердив, що українці часто не дотримуються протиепідемічних вимог, і повідомив про плани МОЗ провести спільні рейди із Нацполіцією.

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