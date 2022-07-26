Чи реальний контрнаступ біля Херсона та як він залежить від допомоги США: Олег Жданов пояснив

Мости на Херсонщині у фокусі вогневого ураження ЗСУ. Україні вдалося стабілізувати фронт майже на всіх напрямках. А на півдні ми створили ворогу дуже складну ситуацію.

Російські сили на межі оточення, тобто можуть потрапити в котел та здатися в полон. Мова про тисячне угруповання. Саме тому з Кремля вже лунають сигнали про готовність до переговорів.

По-перше, їм треба оперативна пауза, щоб зібрати резерв та відновити наступ.

По-друге, ТСН.ua вже писав, що одразу після підписання зернової угоди у Стамбулі та її порушення Росією наступного ж дня ракетним обстрілом Одеси, російські ЗМІ зарясніли повідомленнями, що в окупованих Херсонській та Запорізькій областях створюються "виборчі комісії" для проведення референдумів про приєднання до Росії.

Західні розвідки попереджають, що це може відбутися у вересні. І саме для цього Росії і треба перемир’я, щоб застовбити за собою окуповані після 24 лютого українські території. Щоб зламати цей сценарій Кремля, ЗСУ треба провести успішний контрнаступ на півдні. А для цього нам треба більше західної зброї, зокрема від США.

Проте, як зазначає директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, американцям вдалося "перетворити" наступальне озброєння на оборонне, просто обмеживши кількість. Наданої США зброї недостатньо, щоб почати активно відвойовувати окуповані території, відтак - недостатньо для перемоги України.

"Серед неформальних пояснень цього чи не основним є оцінка "ескалаційних ризиків": мовляв, після кожної нової партії зброї Вашингтон аналізує, як на це реагує Путін, як це змінює курс війни, як розвиваються події в самій РФ і, нарешті, наскільки українські військові дотримуються зобов’язань щодо використання зброї. "Білий дім робить так, щоб Путін програвав не дуже помітно", - описав поточну стратегію один знайомий американський дипломат", - зазначає Альона Гетьманчук.

Чи можливий за таких обставин реальний успішний контрнаступ ЗСУ на південному напрямку, щоб відбити Херсон та випередити окупантів, які поспішають із проведенням фейкових референдумів по приєднанню захоплених від 24 лютого українських територій до Росії?

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов підкреслив, що контрнаступ на херсонському напрямку вже відбувається. Просто, за його словами, ми розмірковуємо шаблонами Другої світової війни. Тому контрнаступ фактично триває, але в новому вимірі. Ми контролюємо всі логістичні шляхи забезпечення цього угруповання військ на правому березі річки Дніпро, поступово знекровлюємо це угруповання, і наносимо йому вогневе ураження. А також наносимо йому контратаки на окремих ділянках не в лоб, як зазвичай, а за рахунок маневрових дій, намагаючись створювати засідки, несподівані удари дрібними групами військовослужбовців тощо.

"Це війна нового покоління. Росія не вміє так воювати, вона не розуміє такої війни. Думаю ще трохи треба докласти зусиль в контексті вогневого ураження, і вони будуть або відступати до річки Дніпро, або на окремих ділянках ми можемо навіть примусити їх здатися в полон. А так фактично йде планомірне придушення цього угруповання військ. Це можна порівняти з контрнаступом, який би відбувався, якби ми припустимо воювали війною третього покоління, як Росія, то мали б зібрати в три рази більше військ і піти в наступ. Тоді це в нашому розумінні був би контрнаступ. Ні. У нас сьогодні зовсім інша війна, і ми дійсно почали контрнаступальні дії, які можуть принести позитивний результат у плані знищення або вичавлювання угруповання російських військ із правого берега річки Дніпро", - пояснює Олег Жданов.

Проте проблема залишається: США постачають нам зброю, принаймні поки що, для ефективної оборони, але не для успішного контрнаступу. Чи можемо ми своїми наявними зараз силами, умовно наявними HIMARS, таки провести ефективну контрнаступальну операцію?

На думку Олега Жданова це абсолютно реально. Причому, за словами експерта, для цього не треба бігти в лобову в атаку.

"Це можна зробити найменшими зусиллями з найменшими втратами. І ми це намагаємося робити. Це те, про що казав президент, що ми ведемо успішний контрнаступ. Але я б сказав, що ми ведемо наступальні дії, які можуть призвести або до знищення, або вичавлювання цього російського угруповання. Це буде рівнозначно по суті, але зовсім іншим способом", - каже експерт.

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Що ж до самих США, чому вони тестують Росію, не даючи наприклад Україні ракети ATACAMS дальністю ураження 300 км? Бояться, що Путін може застосувати тактичну ядерну або хімічну зброю? Чи можливо вони так запрошують Путіна до столу переговорів?

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що, навпаки, США не хочуть розмовляти з Путіним і роблять із нього ізгоя, чекаючи палацового перевороту в Росії. Їм треба зберегти Росію в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні, але з іншим керівником, з іншою політичною елітою.

"І якщо там станеться така зміна правлячої верхівки, тоді я навіть не сумніваюся, що Захід піде на домовленості з Росією, шукатимуть якісь компроміси. Знаєте, як із чистого аркуша з новою владою. Ось на що розраховує Білий дім. Тому вони з одного боку особливо й не поспішають. З іншого боку вони на сьогодні запускають свій оборонний комплекс, а це не так швидко. На це треба місяці. І, наскільки я розумію, десь із вересня цей оборонний комплекс почне випускати зброю, яка надходитиме спочатку на склади США, щоб відновити ті запаси, які нам віддали, ну а потім зрештою може надходити й безпосередньо до лав ЗСУ. І от тоді потік зброї вже буде промисловий на рівні необхідному для створення контрнаступального угруповання", - підсумовує Олег Жданов.

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