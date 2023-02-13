Чи розпочався новий "великий наступ" росіян: військовий оглядач дав відповідь і назвав напрямки

Олексій Гетьман зазначив, що росіяни зрозуміли, що просунутись далеко вони не зможуть, а покласти всю свою армію вони теж не хочуть, тому що це буде кінець для сьогоднішньої влади в Росії.

Повторний наступ Росії на Україну триває вже щонайменше півтора тижня.

Росія намагається прощупати слабкі місця ЗСУ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Але він (повторний наступ – ред.) має саме такий вигляд, тобто вони (російські військові – ред.) зосередили велику кількість озброєння, техніки і військовослужбовців на Луганському напрямку – в районі Кремінної, Куп'янська, це десь 130 тисяч військовослужбовців, більше тисячі одиниць важкої техніки та 700 артилерійських систем. І на півдні – це біля Вугледара, ще більше – там десь 150 тисяч військовослужбовців, і так само більше тисячі одиниць техніки та 700 одиниць артилерії. Третій напрямок – це Бахмут. Там 35-40 тисяч військовослужбовців і десь до 400 одиниць важкої техніки", – зазначив експерт.

Гетьман наголосив, що це якраз те, про що нам казало наше Головне управління розвідки, що будуть з цих трьох напрямків спроби завдати масованого удару під час наступу Російської Федерації, який був анонсований ще наприкінці минулого року. Що начебто в лютому вони почнуть ці наступальні дії, щойно ґрунт трохи промерзне і можна буде рухатися важкою технікою.

"Поки що вони роблять трошечки іншим чином: вони не застосовують одразу всі свої сили, які зосереджені в усіх трьох місцях, за винятком Бахмута, який вони намагаються оточити. А на півночі і на півдні вони намагаються знайти, де наша найслабша шпарина в обороні, і туди спрямувати основні сили - для того, щоб прорвати нашу лінію і просунутися в тили", – пояснив він.

На думку Гетьмана, російські військові хочуть пройтися адміністративними кордонами Харківської та Донецької областей із півночі і, відповідно, Донецької та Дніпропетровської областей із півдня. Те, що їм поки що це не вдається, ми бачимо з усіх повідомлень нашого Генерального штабу. Під Вугледаром вони зазнали поразки, на півночі теж – Куп'янськ, Кремінна.

Фото: Associated Press

В напрямку на Лиман, на Ізюм вони теж отримали відсіч, і як казав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни навіть відійшли з тих позицій, які тимчасово зайняли.

"Чому так відбувається? Скоріш за все, річ у тому, що вони промацали нашу оборону, подивилися, де можна прорватися, і зрозуміли, що ніде цього зробити їм не вдається, там вони просунулися на декілька кілометрів – і не більше, маючи суттєву перевагу в збройних силах: у військовослужбовцях, техніці, в усьому, що вони мають", – пояснив він.

За великим рахунком, за словами Гетьмана, вся російська армія, яка може вести бойові дії, перебуває на нашій лінії фронту. І вони, найімовірніше, будуть намагатися й далі невеличкими "тичками" десь просунутися.

"Усі сили, які у них є в наявності, вони використовувати навряд чи будуть. Чому? Тому що якщо вони поженуть усіх цих людей, яких вони зібрали – більше 300 тисяч – на наші кулемети, то вони просто покладуть усю свою армію. І тоді їм вже не буде чим виправдовуватися перед своїми громадянами, що відбулося, чому вони програли війну. Це буде означати поразку у війні. А так у них є, пробачте за нелітературне слово, відмазка, що начебто вони і не збиралися робити ніякого наступу, це була дезінформація, вони просто зробили розвідку боєм і планують вже великий по-справжньому наступ на травень чи на червень", – каже експерт.

Фото: Олександр Павлюк

Олексій Гетьман підсумовує, що росіяни так роблять тому, що зрозуміли, що просунутися далеко вони не зможуть, а покласти усю свою армію вони теж не хочуть, тому що це буде кінець для сьогоднішньої влади в Російській Федерації.

Нагадаємо, полковник СБУ розповів про знищення великої колони військової техніки РФ під Вугледаром.

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