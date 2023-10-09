Чи розпорошить військову допомогу війна в Ізраїлі: експерт назвав загрозу для України

На думку аналітика, Ізраїль може попрохати у західних партнерів снаряди та ППО, які необхідні Україні.

Війна в Ізраїлі поки що опосередковано торкнулась України, але згодом наслідки можуть бути більш негативними. Одним з таких називають можливе зменшення об’ємів військової допомоги Україні з боку західних партнерів, тому що тепер такої допомоги потребує ще і Ізраїль.

Як виявилось, Росія вже почала активно використовувати війну в Ізраїлі для того, щоб зменшити бойові можливості України. Сьогодні ГУР Міноборони України повідомило, що спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.

"Держава-агресор росія використовує напад терористів ХАМАСу на Державу Ізраїль для масштабної провокації проти України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", - повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Про те, якими наслідки війни в Ізраілі можуть стати для України найближчим часом – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"З тим, що західна військова допомога буде розпорошена – з цим я і погоджуюсь, і ні одночасно. Це багаторівневе питання, - каже Коваленко. - Якщо казати про допомогу зброєю, то дивимось, що зараз буде отримувати Ізраіль. В першу чергу – це авіаносно-ударна група. Буде використовуватись авіація для нанесення бомбових чи ракетних ударів. Чи отримуємо ми авіацію? Чи замовляли ми авіаносець? Тому в цьому питанні це не розпорошить допомогу".

До цього експерт додає: "Але Ізраіль може зробити до США запит на всю іншу номенклатуру техніки та боєприпасів. Наприклад, на боєприпаси 155 калібру для артилерії. І в цьому може бути проблема, тому що ці боєприпаси потрібні Україні набагато більше".

За словами Коваленка, є і інша загроза.

"Особисто я бачу іншу загрозливу тенденцію для України. Росія з перших годин цієї військової операції терористичного типу на Ізраіль почала стверджувати, що у терористів ХАМАС є зброя, яку раніше передавали України, а звідти, начебто, вона була перепродана на чорному ринку терористам. Це фейк, який починають підтримувати проросійські політичні сили в самому Ізраілі та в США, - каже Коваленко. - При цьому в Росії замовчуюють, чому ХАМАС озброєний російськими автоматами АК-103, яких навіть у російській армії одиниці. Отримували ці автомати російські елітні підрозділи, які на початку 2022 року заходили на територію України, планували з ними йти по Хрещатику. Це рідкісний автомат російської армії".

Чи може Ізраіль потребувати західних систем ППО

На це питання Олександр Коваленко відповів нам так: "Не просто прохати, а вони, Ізраїль, закуповують зенітно-керовані ракети до "Залізного куполу" у США. Вони будуть закуповівати ці ракети, тому що вони в них все ж таки закінчаться через певний період".

Резюмуючи, Коваленко додав, що найближчим часом Україна не залишиться без військової допомоги.

"Напередодні президент Америки Джозеф Байден заявив про підтримку України пакетом до 2025 року у розмірі 100 млрд доларів. Тобто на 2 роки це серйозна підтримка, по деяких позиціях вона більше, ніж була в 2022 та 2023 роках", - проаналізував Коваленко.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.

За даними ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 800. Щонайменше 260 людей були вбиті бойовиками ХАМАС на концерті, який відбувався поблизу кордону із Сектором Гази.

За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок.

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