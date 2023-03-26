Чи шпигує за нами TikTok: до Конгресу США дати відповідь запросили гендиректора популярної соцмережі

Посадовці побоюються, що через TikTok китайська влада зможе отримувати конфіденційну інформацію. А от у Сполучених Штатах настільки стурбовані, що роздумують над забороною TikTok загальнонаціональних масштабах. До Конгресу навіть запросили його гендиректора, який намагався переконати у безпечності мережі.

Про скандал довкола соцмережі, яка налічує вже близько мільярда користувачів у світі - пише ТСН.

TikTok та китайські спецслужби? Тісного зв'язку цих організацій нині неабияк побоюються у західному світі. За останні кілька тижнів видалити додаток негайно наказали держслужбовцям у Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії, Бельгії, Нідерландах, Новій Зеландії та у Європейській комісії. Напередодні до цього списку долучилася і Франція. Ось як пояснює причину такого рішення міністр державної служби Станіслас Геріні.

«Для того, щоб гарантувати кібербезпеку наших адміністрацій і державних службовців, уряд вирішив заборонити розважальні додатки, як-от TikTok, на професійних телефонах державних службовців», - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати одні з найперших забили на сполох ще кілька років тому. Нині погрожують соцмережі і загальнонаціональною забороною, якщо китайські власники не продадуть свої частки акцій у компанії. Побоювання мають цілковиту підтримку обох палат Конгресу. Переконати їх у безпечності соцмережі та захистити компанію від втрати величезної кількості клієнтів вирушає гендиректор TikTok Шоу Ці Чжу.

«Ми надамо пріоритет безпеці, особливо для підлітків, і ми збережемо її пріоритетом для нас. Ми зобов’язуємося підтримувати TikTok безплатним, місцем для свободи самовираження без будь-яких маніпуляцій з боку будь-якого уряду. Ми зобов’язуємося дотримуватись прозорості та здійснювати моніторинг третіми сторонами», - сказав він.

Під шквалом критики і запитань від американських посадовців гендиректор TikTok проводить 4 із половиною години. Як пожартував один з конгресменів - це довше, аніж пробігти справжній марафон. Гендиректор TikTok пропонує конгресменам компромісне рішення - зберігати всі дані користувачів зі США на американській території під наглядом місцевої фірми. Але проєкт викликав чимало скептицизму у Конгресі, адже інженери з материнської компанії Байтденс у Китаї, що володіє TikTok, усе ще будуть мати доступ до конфіденційної інформації.

За 7 років існування TikTok, відомий своїми короткими музичними та танцювальними відео, набрав шаленої популярності й наразі має близько мільярда користувачів з усього світу. В Україні це близько 10 із половиною мільйонів людей. Багато користувачів ця соцмережа зробила шалено популярними і стала навіть хорошим майданчиком для просування свого контенту та навіть джерелом заробітку. Сотні блогерів та інфлюенсерів у США не готові повністю відмовитися від додатку.

«Tik Tok дозволив мені продемонструвати мої продукти, наш процес, спілкуватися з клієнтами та створювати спільноту. Заборона TikTok не просто поставила б під загрозу мій бізнес. 95% моїх засобів до існування зникнуть миттєво разом з усією цією спільнотою творців і клієнтів, яку я створив на платформі», - розповів один з них.

Заборону TikTok у самій китайській владі розцінюють як спробу прибрати іноземного конкурента з ринку, а усі звинувачення називає необґрунтованими.

«Питання безпеки даних не повинно стати інструментом певних країн для зловживання концепції національної безпеки, зловживання національною владою, що необґрунтовано пригнічують підприємства в інших країнах. Особливо важливо підкреслити, що американська сторона досі не надала доказів того, що TikTok загрожує національній безпеці США», - переконують у Китаї.

Чи блокуватимуть TikTok для звичайних користувачів по всьому світу - це питання досі лишається відкритим. Деякі експерти кажуть - доцільніше розробити загальні правила доступу до конфіденційних даних. Адже TikTok не єдина соцмережа, яка їх збирає. До прикладу з рекламною метою це вже роблять Facebook, Instagram та пошукова система Google.

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Заборона TikTok у світі

Нагадаємо, що і в Канаді державним службовцям також заборонили користуватися на робочих ґаджетах соцмережею TikTok. Уряд країни вважає, що це ризиковано для конфіденційності та безпеки.

Зауважимо, що видалити китайський застосунок закликають і в Міністерстві оборони Литви. Там наголосили, що доступ до даних користувачів може отримати "не тільки розробник програми".

У Китаї відреагували на заборону користатися соцмережею TikTok для державних службовців США. У дипломатичному відомстві КНР звинуватили американців у зловживанні державною владою "для придушення іноземних компаній". Наприкінці лютого Білий дім оголосив, що держслужбовці мають 30 днів на видалення цього мобільного застосунку зі своїх ґаджетів.

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