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Чи шукатиме ТЦК чоловіків за кордоном?: у Раді зробили гучну заяву

Чи шукатиме ТЦК чоловіків за кордоном?: у Раді зробили гучну заяву

Єдиної відповіді щодо відправки українських ТЦК працювати в інших державах парламентарі поки не мають. Колаж ТСН.ua

Думки парламентарів щодо ймовірної роботи військкомів за кордоном розділились.

Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали.

"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.

Протягом лише декількох годин після появи такої новини, в соцмережах почали бурхливо обговорювати цю тему. Дописувачі жартівливо припускали, чи з’явиться "бусифікація", наприклад, в Монако, Польщі чи інших країнах Європи.

Своєю чергою, посол України в одній з європейських країн, яка вагомо допомагає нашій країні, каже, що станом на зараз ніяких консультацій в дипломатичному корпусі щодо можливої роботи ТЦК за кордоном не існує.

В той же час, представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, що в короткій перспективі не йдеться про роботу ТЦК за кордоном.

"Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський. 

Раніше повідомлялось про те, що ТЦК оштрафував чоловіка, який показав дані в "Резерв+"

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