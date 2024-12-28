Чи шукатиме ТЦК чоловіків за кордоном?: у Раді зробили гучну заяву

Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали.

"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.

Протягом лише декількох годин після появи такої новини, в соцмережах почали бурхливо обговорювати цю тему. Дописувачі жартівливо припускали, чи з’явиться "бусифікація", наприклад, в Монако, Польщі чи інших країнах Європи.

Своєю чергою, посол України в одній з європейських країн, яка вагомо допомагає нашій країні, каже, що станом на зараз ніяких консультацій в дипломатичному корпусі щодо можливої роботи ТЦК за кордоном не існує.



В той же час, представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, що в короткій перспективі не йдеться про роботу ТЦК за кордоном.



"Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.

Раніше повідомлялось про те, що ТЦК оштрафував чоловіка, який показав дані в "Резерв+".

Читайте також: