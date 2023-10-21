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Чи скасують у Києві заборону на роботу міського транспорту під час тривог: відповідь КМВА

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
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Чи скасують у Києві заборону на роботу міського транспорту під час тривог: відповідь КМВА

Тролейбус / Фото: УНІАН

У Київській МВА наголошують, що відповідна заборона обумовлене заходами безпеки у столиці.

Кияни продовжують голосувати за петиції про скасування заборони на роботу міського наземного транспорту під час повітряної тривоги.

Чому КМВА та КМДА не підтримують ці петиції розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.ua.

"Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус)". Після обговорень, було ухвалено рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше – транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено. Таке рішення обумовлене заходами безпеки. Виключно ними", - пояснив Попко.

Зазначимо, Київ переживає другу складну осінь в умовах війни. Рік тому (21 жовтня) Київську міську військову адміністрацію очолив Сергій Попко, саме у розпал масованих ракетних ударів ворога по Києву. Керівник КМВА розповів сайту ТСН.ua, про найскладніші моменти роботи в умовах війни, як місто готується до можливих ракетних ударів зараз, яка ситуація з укриттями та обороною міста у разі повторного наступу окупантів на Київ.

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Дата публікації
Перегляди
24
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