Чи скороться допомога США через тимчасовий бюджет: коментарі України та Америки

Американський президент Джо Байден заявив, що підтримка США України в жодному разі не може бути перервана. Він сподівається, що спікер Палати представників Кевін Маккарті забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні "в критичний момент".
"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, в цій угоді не передбачено жодного нового фінансування для подовження цієї підтримки. Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана", - йдеться у його заяві на сайті Білого дому.
Байден пояснив, чому США ухвалили законопроєкт. Очільник Білого дому зазначив, що за цей проєкт проголосували, аби запобігти "непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців".
Що кажуть у США
Пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook прокоментувала рішення Конгресу США. Дипломатка наголосила, що наразі нічого не загрожує поставкам зброї та техніки, які були ухвалені раніше.