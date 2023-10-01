Чи скороться допомога США через тимчасовий бюджет: коментарі України та Америки

У суботу, 30 вересня, Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, який не передбачає коштів на підтримку Україні. І Київ, і Америка запевняють, що це не вплине на подальшу військову допомогу.

Байден зробив заяву щодо тимчасового бюджету

Американський президент Джо Байден заявив, що підтримка США України в жодному разі не може бути перервана. Він сподівається, що спікер Палати представників Кевін Маккарті забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні "в критичний момент".

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, в цій угоді не передбачено жодного нового фінансування для подовження цієї підтримки. Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана", - йдеться у його заяві на сайті Білого дому.

Байден пояснив, чому США ухвалили законопроєкт. Очільник Білого дому зазначив, що за цей проєкт проголосували, аби запобігти "непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців".

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Що кажуть у США

Пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook прокоментувала рішення Конгресу США. Дипломатка наголосила, що наразі нічого не загрожує поставкам зброї та техніки, які були ухвалені раніше.