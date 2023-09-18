Чи справді Кадиров мертвий, як сказав чеченський опозиціонер: що трапилося з путінським фанатом

Очільник Чечні Рамзан Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Про це заявляв чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. Однак, чи справді Кадиров мертвий? Що насправді трапилося з очільником Чечні?

Про це йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.

Подейкують, що літак ватажка зранку 18 вересня залишив Москву та повернувся до Грозного.

Тяжка хвороба Кадирова — фейк чи правда?

Ще кілька місяців тому у пресі з'явилися чутки про тяжку хворобу Кадирова. Чеченський лідер мав дивний вигляд, сильні набряки і говорив незрозуміло. Вже тоді йшлося про проблеми з нирками у путінського фаната.

Вранці 17 вересня ЗМІ підірвала топ новина: Кадиров у комі в одній з московських клінік. Чеченському ватажкові нібито зробили пересадку нирки, але орган не прижився. Згодом в його Telegram-каналі з'явилося відео, в якому живий Кадиров каже, що треба займатися спортом. Але, зазначимо, правдивість цього відео сумнівна.

Опозиція вважає Кадирова мертвим

Згодом чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв заявив, що Кадиров мертвий.

Інформацію про хворобу Кадирова підтвердили і у керівника головного управління розвідки України Кирила Буданова.

Смерть Кадирова поки залишає більше питань, ніж відповідей.

Мафіозні війни, переділ влади і майбутнє "кадировців": що чекає на Чечню

Голова Чечні має власну армію. До кого перейдуть підлеглі вірного піхотинця Путіна невідомо. Згадаймо долю бойовиків групи Вагнера. Чи повторить їхній буремний шлях армія "кадировців", побачимо.

Тримає під собою Кадиров і чеченський криміналітет, тож не виключаємо мафіозні війни грозненських Cosa Nostra.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Що з Кадировим? В Росії ховають главу Чечні!" Тут є подробиці та всі версії про стан здоров'я Рамзана Кадирова.

А поки нагадаємо, що у Кремлі прокоментували стан здоров'я Рамзана Кадирова. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони "не володіють відповідною інформацією".

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