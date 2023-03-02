Чи справді тарифи на електрику в Україні зростуть учетверо: як доведеться платити за коштовні кіловати

До наступного опалювального сезону треба відновити все знищене ворогом, і більшість ремонтів повинна сплачувати сама держава. Раніше гроші на це закладалися в тариф.

В Україні на сьогодні не ухвалено жодного рішення, яке б змінювало чинний тариф на електроенергію, однак в уряді розглядають різні варіанти перегляду тарифів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський розповів, якими можуть бути новації щодо тарифів, кого це стосуватиметься і коли запрацює.

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Російські атаки дуже дорого коштували українській енергетиці: були зруйновані об'єкти генерації, підстанції, лінії електромереж, обладнання. Україна успішно пройшла зиму, однак уже зараз треба готуватися до наступного опалювального сезону і відновлювати знищене ворогом.

"Фактично ми маємо виконати великий обсяг робіт як на теплових станціях, так і на тепловій генерації. На підстанціях "Укренерго", щоб і влітку, і в наступний сезон забезпечити подачу електроенергії в усі домівки без введення якихось лімітів", – повідомив голова НКРЕКП.

За оцінками комісії, такі ремонти коштуватимуть мільярди гривень. Ворог поки за це платити не поспішає, а Україна хоча й отримує допомогу від міжнародних партнерів, та все ж основні ремонти має робити власним коштом. Витрати на це, в теорії, мали би закладатися в тариф. Однак він не переглядався від 2017 року. Як і до війни, українці сплачують щонайбільше 1,68 грн за кіловат. Раніше різницю покривали за рахунок "Енергоатому" та "Укргідроенерго". Але їм теж добряче дісталося від російської агресії, тож держава змушена шукати виходи.

"Ми повинні вирішити питання відшкодування для незахищених верств населення. При цьому ті громадяни, які можуть сплачувати новий тариф, вони б мали на це змогу", – сказав Ущаповський.

Наразі в Кабміні працює одразу кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів. Один із них передбачає модифікацію чинної системи субсидій. Інший – різні тарифи залежно від обсягів споживання. Усього існує майже з десяток різних варіантів. До обговорення підключили і Міністерство соціальної політики, адже підтримка громадян у такий час залишається пріоритетом і в тарифному питанні.

"Поки ми знаходимося приблизно в середині шляху. Питання дуже непросте. Думаю, що розгляд триватиме місяць-два, а потім виходитимемо з пропозицією. Я особисто за те, щоб ключове в цьому процесі було – відкритість, щоб наші громадяни знали, що робиться, для чого це робиться", – розповів очільник НКРЕКП.

Фінальне рішення щодо перегляду тарифів для населення ухвалюватиме уряд.

Дещо інша історія з тарифом для бізнесу. Через перебої з постачанням, дефіцит потужностей, йому доводилося використовувати альтернативні джерела, наприклад, генератори або купівля електроенергії з-за кордону. В обох випадках таке світло обходилося значно дорожче. Тому наразі комісія вивчає перегляд тарифів і для таких споживачів. Нині малому бізнесу кіловат обходиться приблизно у 5,5 грн. На скільки він може зрости – в комісії теж поки вивчають усі варіанти. Кажуть, шукатимуть оптимальний варіант, аби бізнес так само не постраждав, як і населення.

"Війна нас багато чому навчила. Ми готові платити справедливу ціну. Але ціна повинна бути дійсно справедлива", – зауважив Ущаповський.

Здорожчання може бути поетапним та різнитися залежно від регіону. Водночас цей процес також обіцяють зробити максимально прозорим.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що в Україні тарифи на електроенергію можуть вирости учетверо, і в Кабміні розглядають різні пропозиції.

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