Чи справді Україна купувала вугілля у бойовиків: ексміністр енергетики дав відповідь

Продан запевняє, що коли перебував на посаді міністра, вугілля з окупованого Донбасу не надходило.

Міністр енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан розповів, чи дійсно Україна купувала вугілля у бойовиків.

Про це політик заявив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Продан запевняє, що після того, як окупанти розбомбили залізничний вузол Дебальцеве у липні 2014 року, постачати вугілля з ОРДЛО стало фізично неможливо.

"Ситуація контрольована була лише до липня 2014 року. Ви пам'ятаєте перші бої в Дебальцеве? Після того, як відбулися перші бої, через знищення залізничних колій було заблоковане все постачання вугілля з території, яку контролювали бойовики і російські агресори. Ми справді втратили все вугілля марки "антрацит" і пісне вугілля. Це вугілля нам забезпечувало споживання — четверту частину Україну. Тобто ми не змогли б забезпечити четверту частину України, якби в нас цього вугілля не було", — заявив ексміністр.

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Водночас журналіст Денис Казанський відзначив, що вугілля з ОРДЛО після цього стали вивозити вантажівками.

Проте Продан запевняє, що коли перебував на посаді міністра, вугілля з окупованого Донбасу не надходило.

"Вугілля з тієї зони, яка була захоплена, до липня 2014 року йшло. Ми контролювали і платили зарплату персоналу через карточки. Після цієї дати, я впевнений, вугілля з ОРДЛО поставлялося цими фірмами (Медведчука). (Після того, як я перестав бути міністром), були укладені договори. Скоріше за все, стояв посередник. Там не було вже державних підприємств. Посередник, який скуповував вугілля на території (ОРДЛО) - і воно під виглядом російського заходило. Але нехай це досліджує прокурор", — розповів ексміністр.

За його словами, у найкоротші терміни замість вугілля з окупованого Донбасу знайшли альтернативне постачання.

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"Найближче вугілля у нас знаходиться в Росії. ДТЕК там мав свої шахти. ДТЕК поставляв з Росії. Звісно, Центренерго було вимушене теж брати це вугілля з Росії, тому що іншого виходу в цій ситуації не було. Українського вугілля, на жаль, вже не було", — говорить Продан.

Він запевнив, що російське вугілля було тимчасовою альтернативою, йому відразу шукали заміну.

"Ми проаналізували весь світ щодо можливостей поставки. Найкраща пропозиція була - це постачання вугілля з ПАР. Ціна і якість нас повністю задовольняли, технічні параметри теж задовольняли. Крім того, коксове вугілля, яке могла поставити ПАР, — 250 тисяч тон. Наприклад, В'єтнам міг поставити лише 50 тисяч, а нам терміново значні обсяги були потрібні", — підсумував він.

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