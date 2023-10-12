Чи стане конфлікт в Ізраїлі більш масштабним та скільки він триватиме: відповідь аналітика

На думку Коваленка, якби Іран та підтримувана ним Хезболла мали б втрутитися у війну, то вже б зробили це.

Конфлікт в Ізраїлі навряд чи затягнеться надовго і не переросте у глобальну війну із залученням третіх сил.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Я не бачу перспективи, щоб та контртерористична операція, яка зараз буде відбуватися в Ізраїлі саме в Секторі Газа, може затягнутися надовго. Бо я думаю, що вона не буде там затягуватись на рік-два роки, тобто не довше, ніж війна в Україні", – каже Коваленко.

Чи може вступити у війну Хезболла чи Іран

"Щодо загрози втручання в цю контртерористичну операцію інших сторін, наприклад, "Хезболла", проіранські проксі... Якби вони мали таку можливість та таке бажання, натхнення, то вони б вже 7 жовтня приєдналися б, використовуючи фактор неочікуванності, до удару по Ізраїлю, але щось пішло не так. Отже вони не отримували цього наказу, а час вже втрачено", – зазначає експерт.

Коваленко не бачить передумов для якоїсь великої війни на Близькому Сході за участю Ірану, Сирії, "Хезболли", ХАМАСу, Палестини.

"І так само я не можу казати про те, що і загальна контртерористична операція затягнуться дуже надовго. Все це буде швидко. Сектор Гази дуже швидко перетворять на великий футбольний майданчик", – підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Раніше експерти близькосхідного центру Le Beck висловили думку, що Ізраїлю може загрожувати війна на п'ять фронтів.

Читайте також: