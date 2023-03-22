Чи стає Росія "васалом" Китаю: експерт пояснив, чим це загрожує Україні

В українському інформаційному просторі циркулюють наративи про те, що під час візиту Сі Цзіньпіна у Москву всі говорили чи писали про те, що Путін у повній васальній залежності від Китаю, проте це не зовсім так.

Про це інтерв’ю ТСН.ua сказав дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта.

"Це дуже поширений наратив в українському середовищі. Трохи це простежується і в Західному середовищі. Але я набагато менше бачу це в, наприклад, азійському середовищі та політичному дискурсі. З моєї точки зору, можливо, і немає різниці, в яких вони відносинах — васальних чи рівноправних. Тому що, незважаючи на те, що васал він чи рівноправний партнер, це не знімає небезпеки, які РФ надає стосовно України і не знімає тієї допомоги, яку КНР все більше і більше надає РФ. В нас чомусь, здається, ніхто не говорить про те, що Японія і Тайвань є васалами США або Україна є васалом ЄС і США, тому що вона колосальним чином залежить економічно і безпекової від наших західних партнерів. Тому, незважаючи на те, якого рівня у них відносини, те, що Китай надає допомогу РФ в тому числі у війні проти України, поки що економічно, фінансово, інформаційно і частково військово-технічно на міжнародному рівні, це залишається фактом", - наголосив Юрій Пойта.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони два дні проводили зустрічі. Одна з ключових тем – війна РФ проти України та китайський "мирний план".

У США ж наголошують, що Китай повинен змусити Росію припинити війну проти України та вивести війська з території нашої держави.

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