Чи суне путінська армія на Суми: мешканці північного прикордоння та експерт проаналізували загрози

Протягом останніх днів путінська армія оскаженіло обстрілює прикордонні громади Сумської області та безпосередньо сам обласний центр. Лише за минулу ніч за офіційними даними Сумської ОВА на території регіону було зафіксовано 91 вибух. В деяких громадах триває евакуація населення – зараз виїхати прийняли рішення ті, хто залишався у власних домівках до останнього. Наприклад, така ситуація спостерігається в Юнаківській громаді, яка є однією з тих, хто страждає найбільше від путінської армії.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua голова Юнаківської громади Олена Сіма, окупанти скидують на територію громади десятки КАБів щодоби.

"Ситуація дуже погана на даний момент. Закидують КАБами. Вчора було 30 КАБів, сьогодні – 10. Пошкоджена інфраструктура, приватні будинки, магазини. Ситуація дуже кепська. Ніколи не думали, що таке буде", - розповіла нам Олена Сіма.

Та додає, що питання евакуації населення з 5-кілометрової зони від кордону постало ще рік тому.

"Ми це питання опрацювали, попередили людей, з кожним провели індивідуальну бесіду. Багато людей виїхало. Станом на сьогодні у 5-кілометровій зоні залишилось близько 70 людей. Вони писали відмови від евакуації, але зараз є бажаючі. Ми підключаємо громадські організації, які будуть здійснювати евакуацію. Чекаємо розпорядження Кабміна на евакуацію з 10-кілометрової зони", - каже голова громади.

Своєю чергою, мешканці обласного центру розповіли ТСН.ua, що незважаючи на складну ситуацію, в місті працює громадський транспорт, магазини, аптеки, але низка установ під час повітряних тривог та загроз обстрілів призупиняє роботу.

"Є установи, які перенесли комп’ютери до укриттів та працюють звідти. Є установи, які стабільно призупиняють роботу на час повітряної тривоги. Евакуації та паніки в місті немає, ми вже звикли до того, що ситуація непроста, але транспорт та магазини працюють більш-менш нормально. На відміну від прикордоння, яке ворог обстрілює «Градами», мінометами та КАБами. Там життя немає", - розповів нам мешканець Сум.

Чи не є обстріли передвісниками нових подій

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, інтенсивні обстріли Сумщини не варто розцінювати як передвісника наступальних дій на цьому напрямку.

"Це не треба пов’язувати з подіями, які відбуваються на території Курської області. Наприклад, в 2022 році північну Салтівку в Харкові окупанти майже повністю стерли і продовжували далі методично наносити удари. Сьогоднішні удари по Сумщині – це загальні терористичні дії. Це все у них є в загальних планах", - каже експерт.

До цього Коваленко додає, що на Сумському напрямку окупанти зараз не концентрують сил та засобів, яких було б достатньо для наступальних дій.

"Якщо на території Курської області розшириться "санітарна зона", то росіянам стане набагато важче обстрілювати Сумщину ствольною артилерією", - резюмує експерт.

На Курському напрямку фіксують колону української техніки

Раніше повідомлялось про те, що експерт назвав ознаки підготовки.

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