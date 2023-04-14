Що буде з курсом валют до кінця 2023 року і чи варто зараз купувати долари: експерт розповів

В якій валюті краще зберігати кошти під час війни та чи вигідно купувати золото.

Під час війни економіка країни переживає складні часи. Багатьох цікавить питання, чи варто вкладати кошти в іноземну валюту? Експерти радять купувати долари та євро, якщо у людей є така можливість. Хоча деякі схиляються до думки, що під час війни цього не слід робити, а краще інвестувати в товари першої необхідності або купувати військові облігації.

В той же час, експерти зазначають, що гривня дещо зміцнилася за рахунок фінансової допомоги від західних партнерів. Зараз курс гривні до долара і офіційний, і ринковий практично зрівнялися. Але слід пам’ятати, що під час війни можливі великі курсові коливання, вони виникають раптово і не піддаються раціональному аналізу, тож можна прогоріти.

Олександр Савченко, професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу

Сайт ТСН.ua поцікавився у експерта, чи варто обмінювати гривні на долари під час війни, яким може бути курс гривні до долара на кінець цього року та після закінчення війни.

Ці та інші запитання ми поставили Олександру Савченку, професору, ректору Міжнародного інституту бізнесу.

Чи варто українцям під час війни обмінювати гривні на долари?

Гривневі депозити зараз дають 15-16%, а доларові максимум - 1-2%. Тобто, кожна людина водночас має оцінити для себе ризик девальвації гривні. Якщо вона буде більше 12-13%, то треба міняти, а якщо люди вірять, що такої девальвації не буде, то обмінювати на долари не потрібно. А що буде в реальності, залежить від двох важливих факторів – міжнародної допомоги та наших успіхів на фронті. Якщо Україна проведе успішний наступ і буде вірогідне закінчення війни цього року, то гривня втримає свої позиції десь близько 37 гривень за долар. А якщо будуть якісь невдачі, чи помилки в економічній політиці, популістські рішення, то гривня може продовжити девальвацію.

Ви можете спрогнозувати, яким буде курс долара до кінця року?

Мій прогноз такий - гривня до кінця року буде від 36 до 45 гривень за долар, десь в такому коридорі. А що буде в реальності - залежить від правильної економічної політики, допомоги західних партнерів і успіхів на фронті. Ці три важливі фактори будуть формувати реальний курс долара до кінця року.

Як ви гадаєте, чи варто зараз купувати військові облігації?

Можу сказати, що у військових облігацій дохідність більша і вони не обкладаються податком. У будь-якому разі, це більш вигідно, ніж депозити. Але є нюанс з термінами виплати. Там вони дуже тривалі – рік, півтора, два роки. Тому, якщо у людей є така можливість і їх це не лякає, то можна купувати військові облігації, у них дохідність більша. В той же час варто пам’ятати – чим довший термін інвестиції, ти більше ризиків. А якщо війна не закінчиться і буде її продовження? В такому разі вірогідність девальвації збільшиться, на жаль.

Яким буде курс євро до кінця цього року?

Гадаю, що буде така ж пропорція, як зараз. У нас євро формується через крос-курс – спочатку гривня до долара, а потім перераховується в євро. Тому все буде залежати від позиції долара і євро. Гадаю, що статус-кво тут буде триматися, це досить природньо відбувається. Але варто пам’ятати, що з євро є одна проблема, воно дає меншу дохідність ніж долар. Якщо по долару можна отримати дохід 1.2, то по євро максимум – 0,1.

Яким може бути курс долара після війни? Чого очікувати українцям, який ви можете дати прогноз?

Після війни, а ми всі впевнені у нашій перемозі, нас мають очікувати позитивні зміни. Ми можемо закінчити війну з курсом, наприклад, в 40 гривень за долар. А через декілька місяців після перемоги гривня почне своє посилення. Тобто курс буде 38, а потім і 36 за долар. Поясню чому: передбачається великий приплив іноземних інвестицій. Повторюся, це за умови, якщо уряд буде проводи адекватну економічну та податкову політику, а також у нас буде діяти верховенство закону. Зараз у нас такого немає, поки є лише шарахання з боку в бік, а сама економічна політика неадекватна. Зараз нас рятує політика Національного банку та Мінфіну, непогано йдуть монетарні та макроекономічні процеси, а ось податкова, митниця, підтримка бізнесу - майже на нулі, немає дерегуляції. В таку економіку інвестувати приватний бізнес не буде.

Який вихід з цієї ситуації ви пропонуєте? Що потрібно змінювати?

Система потребує радикального очищення від людей, які проводять неадекватну політику. Це агенти впливу Росії, які в цьому безперечно задіяні, а ще корупціонери, просто ідіоти та популісти разом з ними. Оця "гримуча суміш" блокує будь-які серйозні інвестиції в Україну. Наша країна 30 років була найменш привабливою державою для інвестицій. Тому тут нам потрібна теж перемога над цією "гримучою сумішшю", як і на фронті. Без цього, на жаль, успіху не буде, бо ми і на далі залишимося економічними вигнанцями.

А в якій валюті ви радите краще зберігати гроші під час війни?

Для кожної людини є своя стратегія, як зберігати кошти. У кого мало грошей, то варто зберігати кошти у гривні. А у кого їх більше, то я б радив частину переводити в долари. У кого їх ще більше, то потрібно розбивати на долари, гривні та євро. Гривню потрібно витрачати насамперед. А коли ви бачите, що йде тенденція до посилення гривні, то варто насамперед витрачати долари. Тобто це така творча стратегія. Зараз курси валют дуже сильно залежать від політики. Якщо б домінували економічні фактори, то можна було давати чіткі прогнози. Але коли в економіку втручається політика, то дуже важко щось прогнозувати.

Чи є сенс зараз, під час війни, інвестувати кошти в дорогоцінні метали?

Звичайно, ті люди які можуть собі дозволити тримати гроші більше 2-3 років, можуть інвестувати кошти в золото - це довгострокові інвестиції. Просто треба розуміти, що коли ви купуєте золото, то трансакційні витрати будуть не менше 10% відсотків, а інколи і більше від вартості золота. Коли ви його купуєте, то втрачаєте 5% і стільки ж, коли продаєте – така комісія. Якщо ви купуєте дорогоцінний метал на декілька років, то ці втрати перекриються, а якщо лише на пів року, то, скоріш за все, ні.

Раніше ми повідомляли, чи буде курс долара найближчим часом по 36,6 грн: неочікуваний прогноз економіста

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