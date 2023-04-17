Чи варто українцям під час війни обмінювати гривні на долари: відповідь експерта

Експерт радить конвертувати валюту за потреби і не чекати, що курс стане вищим.

Поки в Україні триває війна, а курс долара встановлено на рівні 36,56 грн (він не змінювався від 21 липня 2022 року - ред.) українців хвилює питання: що робити зі своїми заощадженнями у валюті.

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко пояснив, що наразі ситуація на валютному ринку залежить від двох факторів.

"Гривневі депозити зараз дають 15-16%, а доларові максимум - 1-2%. Тобто, кожна людина водночас має оцінити для себе ризик девальвації гривні. Якщо вона буде більше 12-13%, то треба міняти, а якщо люди вірять, що такої девальвації не буде, то обмінювати на долари не потрібно. А що буде в реальності, залежить від двох важливих факторів – міжнародної допомоги та наших успіхів на фронті. Якщо Україна проведе успішний наступ і буде вірогідне закінчення війни цього року, то гривня втримає свої позиції десь близько 37 гривень за долар. А якщо будуть якісь невдачі, чи помилки в економічній політиці, популістські рішення, то гривня може продовжити девальвацію", - сказав він.

Раніше стало відомо, що НБУ планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.

Національний банк України (НБУ) назвав тимчасовими всі валютні обмеження, запроваджені в країні від початку повномасштабної війни. Скасування обмежень наразі не стоїть на порядку денному.

У липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.

“Новини з фронту заспокоюють економіку”. Тимофій Милованов про курс долара

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