РФ вгатила по об'єктах енергетики: які наслідки і чи готуватися до блекаутів

Кількість ракет і дронів, що летіли по наших об'єктах енергетики просто зашкалювала. Після нічної атаки зранку, 24 березня, відбулися нові обстріли – ракети і дрони росіяни спрямували на захід нашої країни. Прогнози експертів загрозливі: ворог атакуватиме енергетику далі.

Про втрати в енергетиці в ефірі "1+1" розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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"Наймаштабніша атака – було більше 90 ракет і десь 60 "шахедів". Крім того, ця атака характеризується ще декількома речами. Чому вона така небезпечна і така вразлива для нас? По-перше, били по двох частинах енергосистеми – генеруючій і розподільчій", – сказав Коваленко.

За його словами, росіяни вразили декілька типів генеруючих потужностей. Велика кількість ТЕС була вражена ракетами та дронами і був уражений гідрогенеруючий об'єкт.

По-друге, ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укрнерго" – трансформатори і таке інше.

"Цю атаку можна назвати комплексною: вона одночасно руйнує здатність системи передавати електроенергію, а з другого боку вона знижує наші можливості по генерації", – зазначив гендиректор YASNO.

Ситуація в регіонах

За його інформацією, наразі майже всі області і всі міста України були вже заживлені.

"Вчора (23 березня. – Ред.) була заживлена вся Дніпропетровська область і місто Дніпро, сьогодні вранці була заживлена Одещина, яка постраждала. Є ще проблеми у Харкові, бо це місто найбільше було вражено з точки зору енергосистеми", – каже Коваленко.

Які збитки

"З точки зору втрат їх вже оцінили. Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Це можна сказати вже офіційно. Всі знають, які пошкоджені були вузли", – говорить гендиректор YASNO.

З точки зору грошей та час на відновлення, то ще десь декілька днів буде йти дефектовка, оцінка і таке інше.

"Бо коли повертається світло, це не означає, що відновлений був той чи інший об'єкт. Це означає, що там ще може йти пожежа, ще працюють ДСНС або вже енергетики почали працювати, а колеги з мереж використовують альтернативні обхідні схеми підключення споживачів", – додав Коваленко.

Скільки часу піде на відновлення

"Що я знаю по генеруючих потужностях ДТЕК, або по розподільчих вузлах – відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць.

Тактично вони б'ють по вузлах, розвалюють енергосистему на "острови". І коли навіть електроенергію можна подати, якщо розбити вузол, ти фізично не можеш подати електроенергію. Або навпаки, коли літо прийде, у нас може виникнути дефіцит електроенергії фізично, ми не зможемо виготовити електроенергії стільки, скільки ми споживаємо", – пояснив генеральний директор YASNO.

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Ні генерувати, ні передавати! Росіяни вгатили по енергетиці! Оприлюднені масштаби наслідків