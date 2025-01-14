Чи варто великою ціною утримувати Курахове та інші міста: відповідь військового

Українські захисники намагаються утримати ті рубежі, де є така можливість.
Тут і зараз не завжди зрозуміло, наскільки важливо зберегти контроль над тим чи іншим населеним пунктом, зокрема Кураховим. Але там, де є можливість утримати позиції, це варто робити.
Таку думку висловив волонтер і головний сержант 46-ї бригади ДШВ у програмі "Спостережний пост" на каналі ТСН.ua.
"Насправді складно сказати зараз, важливо то [утримувати Курахове – ред.] чи ні. З одного боку, це неважливо, бо чи стоїмо ми на сто метрів попереду, чи на сто метрів позаду, нібито немає значення. Але з іншого боку, дивіться: сьогодні тут у нас будиночка не залишилося, завтра там, а післязавтра що – Дніпропетровська область?" – сказав військовий.
Він додав, що українські захисники намагаються утримати ті рубежі, де є така можливість.
"Так воно складається, що на даному етапі ми перебуваємо там. Як буде далі ситуація розвиватися – побачимо, а поки що так", – зазначив головний сержант.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КУРАХОВЕ було ПРИРЕЧЕНИМ! Людей НЕ ВИСТАЧАЛО! НАСТУПНА — ДНІПРОПЕТРОВЩИНА?
Нагадаємо, за словами військового, який безпосередньо бере участь в обороні Курахового, ЗСУ поки що утримують частину міста. Втім, ворог не припиняє спроб захопити місто, а нестача особового складу в українських підрозділах ускладнює оборону.
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