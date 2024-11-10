Чи варто витрачати гроші на декомунізацію під час війни і скільки це коштує для населеного пункту

Декомунізація — це дуже невеликі гроші. Якщо це дійсно тією чи іншою міською радою робиться не з бажанням відмити кошти, а просто з бажанням прибрати, це просто копійки.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів Вадим Поздняков — голова ГО “Декомунізація України”, який понад 10 років займається питаннями декомунізації та деколонізації.

“Є ж у кожного міста свої комунальники. Вони і так уже отримують зарплату — це перше. Техніка теж є. Є одиниці пам'ятників масивних, на які були потрібні плюс-мінус витрати. В переважній більшості це заправити бензином техніку, відправити комунальників і прибрати. Це абсолютно мінімальні кошти займало. І навіть більше скажу, що знаю дуже багато історій, коли чинні військовослужбовці оплачували демонтажі зі своїх бойових, просто щоб в їх місті, поки вони на війні, цього не було”, — розповів Поздняков.

За його словами, декомунізацію треба проводити обов'язково, тим більше в часи такої великої війни.

“Краще менше висадити тюльпанчиків міською радою, не запускати фонтани, десь зекономити, але це зробити в комплексі, це має бути обов'язково. Перереєстрація в межах деколонізації взагалі безкоштовноа. Це спеціально зроблено, щоб не виникало таких питань. Тобто державі тут не треба треба витрачати тут гроші”, — каже деколонізатор.

Таблички на будинки вартують грошей, але, за словами Позднякова, це лише кілька сотень гривень.

“І ніхто не змушує це робити в перший же день після перейменування. Я знаю історії, коли люди, щойно їхня вулиця була перейменована, моментально самі замовляли собі таблички, тому що не хотіли жити з такою назвою”, — розповів Поздняков.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео КАКАЯ РАЗНІЦА? ЧОМУ В УКРАЇНІ НЕ МАЄ БУТИ НІЧОГО РОСІЙСЬКОГО! Правда від деколонізатора

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