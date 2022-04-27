Чи важко знайти роботу та які вакансії найпотрібніші: як змінився ринок праці за два місяці війни

Чи важко знайти роботу та які вакансії найпотрібніші: як змінився ринок праці за два місяці війни

Економіка поступово відновлюється. Вакансії вже становлять 12% від довоєнного часу. Найбільш затребувані професії – це усі робітничі.

Економіка України працює навіть під обстрілами. Після першого шоку чимало підприємств поступово відновлюють свою роботу.

Про те, як оговтується український бізнес за понад два місяці повно-масштабної війни, чи так само важко знайти роботу, які вакансії зараз найпотрібніші і де - 27 квітня йдеться в сюжеті ТСН.

Так, навколо однієї з теплиць, що на Київщині, у Броварському районі, ворожі снаряди літали один за одним. Виходити на роботу під скляний дах теплиці стало ризиковано.

"Світити не можна було, топити у нас уже не було чим, не могли привезти", - пригадує бригадирка Альона.

А для тепличних рослин це ключове – температура має бути плюс 18. І світити лампами треба цілодобово. Три тижні теплиця не працювала. Не вижило від 70-ти до 100 тисяч рослин.

Але – завдяки кільком героям, що мешкали поблизу теплиці, які на свій страх і ризик таки виходили працювати – частина рослин вижила.

В самій теплиці незначні ушкодження - вибило лише три шибки. А от цех, що поряд, понівечило вибуховою хвилею. Його вже полагодили. Збитки від замерзлих рослин і простою керівник оцінює на мільйони гривень.

Зараз на роботу вийшли усі працівники. І намагаються вийти на довоєнні обсяги продукції. Звісно, так пощастило далеко не усім в Україні. Однак ситуацію на ринку праці можна назвати оптимістичною, говорить фахівець Ярослав Гуменюк.

"У порівнянні на місяць назад збільшилась кількість вакансій, збільшилась активність пошукачів, ми бачимо відновлення економічної діяльності у Києві, і в Київському регіоні", - зазначає він.

Окрім Київського регіону, найбільше вакансій на Львівщині, Дніпропетровщині і що як не дивно у Харківській області, де, звісно, не йдуть бойові дії. А найбільш затребувані професії – це усі робітничі – від слюсара до електрика, потрібні швачки, працівники торгівлі, фахівці з логістики – від водія до міжнародного менеджера. Агросектор. А найбільше вакансій в ІТ.

"Бізнес приходить до тями і пристосовується до нових реалій. Кількість пошукачів зараз приблизно 61%, якщо брати за 100% довоєнний час. Якщо казати про вакансії, то вони вже становлять 12% від довоєнного часу", - зазначає експерт.

Тобто, на кожні 100 вакансій до війни – зараз є лише 12. І це вже краще. Бо місяць тому – це було 4-6. Частково, тому що бізнес переміщується на безпечні території.

Крім того, фахівці з пошуку роботи радять пошукачам не зациклюватися лише на своїй професії, а дивитися ширше – бо є чимало суміжних спеціальностей, де можна себе знайти.

Чи важко зараз знайти роботу в Україні та які вакансії найпотрібніші

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