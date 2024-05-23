Чи вдалося Україні зупинити наступ РФ на Харківщині: останні новини про атаку росіян

Україні вдалося зупинити російський наступ на Харківщині. Попри проблеми, що виникли у ЗСУ через заборону бити західною зброєю по РФ, саме американська зброя зіграла там вирішальну роль, пише німецьке видання Bild. Є й інша гарна новина. Схоже, США ще на крок стали ближчими до дійсно карколомного рішення, яке точно змінить перебіг війни – дозволити ЗСУ бити по військах РФ на їхній території.

Що стало ключем до відбиття російської навали на Харків, хто у Вашингтоні боїться бити по РФ та як на цьому збирається знову зіграти Путін, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

ЗСУ зупинили ВС РФ

ЗСУ зупинили просування росіян на Харківщині, що уже підтверджують не тільки у Генштабі, але й експерти. Зокрема, аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке. На його думку, хоч бої тривають, зокрема ворог намагається штурмувати Вовчанськ, далі окупантам не пройти.

За даними аналітика, просування російських військ застопорилося через 11 днів після переходу держкордону на півночі Харківської області. У напрямку села Липці ЗС РФ залишаються у тих же прикордонних селах, які взяли у перші три дні. У районі Вовчанська продовжуються бої за місто, але на його околицях також немає практично ніякого просування.

Що допомогло зупинити росіян

А запорукою вдачі ЗСУ на цьому напрямку Рьопке вважає фактор американської зброї. За його оцінкою, після оголошення Штатами нового оборонного траншу Україні в 1 мільярд доларів США, артилерійські снаряди та інша необхідна зброя, зокрема ракети, таки дійшли до українських бійців. Цим вони і зустріли окупантів.

"Активно застосовуються бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм. Вони надійшли і на лінію фронту на Донеччині. За один понеділок, 20 травня, ЗС РФ втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки. Проте російське командування продовжує кидати війська у самогубні атаки", – пише Bild.

Оновили лічильник російських втрат і в українському Генштабі. За 22 травня по всьому фронту ворог втрати більш ніж 1 300 бойовиків, а також 40 артилерійських систем, майже 3 десятки броньованих машин і 11 танків. Стало відомо, що окупанти недорахувались і свого чергового літуна – вже 355-го. Українські сили ППО збили російський штурмовик Су-25.

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Але, на жаль, говорити, що оборона Харківщини далася ЗСУ без проблем, буде брехнею. Спочатку українські ЗМІ та багато лідерів думок критикували владу, зокрема місцеву у провалі підготовки до російської атаки. Закидів було кілька, але основні: нібито недобудовані укріплення та відсутність мінних полів на кордоні. Виник і корупційний скандал, який підняли антикорупціонерка Мартина Богуславець з центру “Межа”.

Чи справді на Харківщині не було оборони, хто нібито розіграв на цьому величезні гроші та оцінка перших днів боїв на прикордонні від експертів. Детально про все це ми уже розповідали в нашому іншому відео.

22 травня про російський наступ вкотре висловився і президент Зеленський та назвав точну глибину, на яку росіянам таки вдалося продертися на Харківщину. Йдеться про максимум 11 кілометрів - далі їх зупинили Сили оборони.

Експерти, як іноземні, так і українські, в один голос заявляють, що одна з головних проблем для України - це заборона її партнерів бити західною зброєю по РФ. І цим активно користуються загарбники. Для заходу на Харківщину росіяни застосували нову тактику. Вони майже не використували важкої техніки. Спочатку вони доставляли невеликі групи піхоти ближче до кордону Харківщини і ставили їм завдання закріпитися. Потім ці невеликі групи, за підтримки далекобійної артилерії з величезними втратами змушували ЗСУ відступити.

Нова тактика російської піхоти

Далі групи росіян, а точніше те, що від них залишалось - об’єднувались у більші і продовжували наступ. Тактика відверто м’ясна, але частково ефективна завдяки тому, що українська артилерія західного виробництва не може вести контрбатарейну боротьбу та знищити ворога ще на підході. Це доводиться робити дронами, але їхня ефективність значно падає в умовах Слобожанських лісів. Радянська ж артилерія, якої з роками боїв стає все менше і менше в ЗСУ, не така далекобійна та технологічна.

Вирішити це можна, як-то кажуть, лише одним розчерком пера у Вашингтоні, Лондоні, Берліні та Парижі. І на щастя, під шквалом критики від експертів по всьому світі, чиновники США нарешті почали відкрито говорити про цю проблему. Як передає The New York Times, у Білому домі досі немає єдиної думки щодо цієї проблеми, бо там досі є голоси, які переконують Байдена не провокувати Путіна та не ескалювати ситуацію. Утім, як пише видання, за це виступає Держсекретар США Ентоні Блінкен, який недавно приїжджав з візитом до Києва і “протверезів”.

"За ініціативи Держдепу нині в адміністрації Джо Байдена тривають активні дебати про те, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, саме ці цілі уможливили нещодавні територіальні здобутки Москви.

Пропозиція Блінкена, з якою він виступив після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування. Видання пише, що наразі незрозуміло, скільки його колег з найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами офіційних осіб, документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно є найбільш обережним", - пишуть у The New York Times.

Американські посадовці, які брали участь в обговоренні, зазначили, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни почали новий наступ. Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати лише неамериканські дрони та інші види озброєнь для задання ударів.

Не знаю, чи помітили ви цю важливу деталь, але до статті про можливі українські атаки по РФ, американські журналісти прикріпили фото зруйнованої багатоповерхівки в Бєлгороді. Нагадаю, 12 травня по одному з житлових районів Бєлгорода добряче прилетіло. Кремль, звісно у всьому звинуватив Україну, але незалежні експерти та осінт-аналітики доволі швидко прийшли до висновку, що у трагедії, в якій загинули більше десятка людей, в тому числі і діти, винні ВКС РФ.

Американські журналісти знову помилилися

На думку фахівців, ймовірніше за все, у них стався нештатний схід боєприпасу - бетонобійної авіабомби, яку вони готували для жителів Харківщини. Чи знають про це журналісти The New York Times і чому вони підігрують російський брехливій пропаганді - питання риторичне.

Але журналісти підмітили і цікавий факт, що останніми днями на США накинулися зі справжньою хвилею критики. Все більше людей закликають президента дозволити Україні оборонятися у повній мірі. Підбурює їх і той факт, що Велика Британія, яка зазвичай виступає одним фронтом зі США, уже дозволила бити Україні по території РФ своїми далекобійники ракетами Storm Shadow, що підтвердив у Києві голова МЗС країни Девід Кемерон. Поки що, наскільки відомо з відкритих джерел, Україна не била британськими ракетами по території РФ.

Тиснуть на Байдена та його уряд із доволі неочікуваного для українців боку. Здається таким собі “проукраїнським яструбом” американської політики неочікувано стає спікер Палати представників США Майк Джонсон. Так, саме той, що друг Трампа і майже півроку не виставляв на голосування пакет домоги Україна на 61 мільярд доларів. Ось така вона цинічна політика. Тим не менш, Джонсон заявив, що Україні варто дати карт-бланш для ударів по Росії.

Обговорюють це і на засіданнях Конгресу, при чому знову тиснуть саме республіканці. Ось конгресмен Майкл Маккол переконує колег схаменутися і видає базу:

"Вони не зможуть здобути перемогу з тими обмеженнями, які ви на них наклали, коли країна не може себе захищати та відповідати на удари".

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ЗСУ ЗУПИНИЛИ НАСТУП РОСІЯН НА ХАРКІВЩИНІ?!