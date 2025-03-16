Чи вдарить РФ ядеркою по Україні в разі розміщення миротворців ЄС: експолковник шокував

Поки на геополітичному рівні лунають заяви щодо перемовин між Україною, РФ, та США, експерти вже беруться прогнозувати ймовірність ядерного удару. Цього разу експолковник британської армії оцінив ймовірність ядерного удару РФ у разі розміщення миротворчих сил в Україні.

Усі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Розмови про ядерку знову пожвавішали! Поки і досі не ясно, чим закінчаться заяви про припинення вогню й чи не грає в чергові ігри путін. Британський військовий експерт оцінив ймовірність ядерного удару. Геміш де Бреттон-Гордон наголосив, що "фюрер" Путін усвідомлює: щойно він віддасть наказ про використання ядерної зброї, це стане його кінцем.

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Імовірність того, що Росія застосує ядерну зброю проти європейських військ у разі розгортання миротворчої місії в Україні, є вкрай низькою. За його словами, і Велика Британія, і Франція мають власні ядерні арсенали, хоч і значно менші, ніж у Росії. Однак їхнього потенціалу цілком достатньо, щоб завдати удару у відповідь.Британський експолковник також зазначає, що об'єднаної ядерної зброї Британії та Франції достатньо, щоб знищити Росію.

У будь-якому разі Путін знатиме, що є певні обговорення про можливість застосування росіянами тактичної ядерної зброї. Де Бреттон-Гордон також наголосив, що Москва, ймовірно, розглядає варіант використання тактичної ядерної зброї – це менші боєзаряди, які можуть застосовуватися для знищення окремих броньованих формувань чи стратегічних об’єктів. Однак, на його думку, така ескалація є малоймовірною, адже французи мають певну тактичну ядерну зброю, тому можуть відповісти. Він вважає, що коаліційні сили НАТО для дотримання миру матимуть достатньо можливостей для того, щоб за допомогою такої зброї, як Storm Shadow, запобігти запуску ядерки.

Тим часом продовжуються обговорення “припинення вогню”. Диктатор-президент Росії Володимир Путін відхилив пропозицію про припинення вогню, яку погодили США. "Фюрер" запропонував альтернативну пропозицію, але яка суперечить першому варіанту. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. Очільник Кремля нібито "погодився" на тимчасове припинення вогню.

Він заявив, мовляв, "сама ідея правильна", але припинення бойових дій "має бути таким, щоб призвести до довгострокового миру та усунути першопричини" війни. Російський президент поставив під сумнів кілька аспектів американської пропозиції Зокрема, він запитав, що буде з українським військом в Курській області і чи буде дозволено Києву продовжувати мобілізацію сил, навчання новомобілізованих солдатів і отримувати військову допомогу від своїх партнерів і союзників.Зазначається, що, ймовірно, Путін "розтягне часові рамки" для погодження тимчасового припинення вогню, щоб переконатися, що його умови "враховані". Крім цього, Росія може вимагати припинення постачання зброї до України як умову тимчасового припинення вогню.

Джерело заявило, що Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла самостійно вести переговори з США, а також "виправити ситуацію на фронті", щоб посилити переговорну позицію Росії. Аналітики зауважують, що запропонована диктатором угода про припинення вогню, надала б Росії значно більш непропорційні переваги і створила б умови для відновлення бойових дій на вкрай вигідних для Кремля умовах.

Водночас, аналітики звернули увагу на той факт, що Путін нічого не сказав про припинення Росією призову на військову службу, виробництво військової техніки й отримання військової допомоги від своїх союзників.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у Європи немає ядерного арсеналу, як в США і РФ, тож експерти розповіли, як захищатиметься ЄС.