Чи вдасться ворожій армії вийти на кордони Луганщини та Донеччини: експерт оцінив плани Кремля

Олександр Коваленко вважає, що Путін може розпочати наступальні дії, але для нього це фактично буде вже тотальне фіаско, після якого жодних перемовин не буде.

Путін може мати такий план, що він вийде на адміністративну межу Донецької області та розпочне там розповідати, що ми готові до переговорів, але найцікавіше – він не зможе цього зробити.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Я не знаю, хто йому взагалі робить всі ці доповіді щодо ситуації у зоні бойових дій, але ресурсу в російської армії на сьогодні для виходу на адміністративну межу Донецької області немає, він (ресурс – ред.) відсутній. І вони не зможуть цього зробити. Та, якщо вони це розпочнуть, це значною мірою зменшить їхні можливості щодо подальшого ведення бойових дій. Тому що буде знищено великий ресурс, потенціал підрозділів. Питання: як вони будуть його компенсувати? Наприклад, якщо ми кажемо про людський ресурс, вони можуть розпочати там масштабну репресивну мобілізацію, видати кожному мобілізованому по сокирі, і ось – нові підрозділи чмобіків. Але, якщо серйозно, то у сучасній війні цей людський ресурс мало що вирішує, коли нема підтримки технічної компоненти: техніки та артилерії", - зазначив експерт.

Коваленко додав, що цієї підтримки не буде після такого наступу, бо вона (підтримки технічної компоненти – ред.) буде повністю знищена.

"У них навіть зараз неповна комплектація підрозділів. Іноді можна сказати, що це небоєздатний підрозділ, він не може брати участь у бойових діях. Але він розташований у зоні бойових дій, і буде брати участь у цих бойових діях. Тому що інших в них немає. І якось його поповнити вони не можуть",- додав він.

Військовий експерт пояснив, як він бачить цю ситуацію. "Путін може розпочати ці наступальні дії, але для нього це фактично буде вже тотальне фіаско, після якого жодних перемовин, жодних переговорів не буде щодо припинення вогню чи мирних переговорів тощо. Буде виключно вже апріорі визначена капітуляція Росії і все. Нічого іншого, не буде жодних варіантів", - підсумував Коваленко.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що великий наступ" очільника Кремля Путіна провалиться, як і попередній.

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