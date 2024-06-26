Чи видадуть у ЦНАПі військовий квиток: у чому різниця між витягом та документом з QR-кодом

У центрах з надання адміністративних послуг України почали видавати цифрове відображення військового квитка – це документ з QR-кодом, який прирівнюється до паперових військово облікових документів.

Фахівці столичних ЦНАПів уточнюють, що йдеться не про новий військовий квиток, а про його цифрове відображення, яке з вівторка (25 червня) почали видавати тим хто звернувся до ЦНАП для оновлення даних.

Чим новий документ різниться від старого?

"Наші відвідувачі отримують такий же документ, як і через "Резерв+". Раніше ми роздруковували військовозобов’язаним витяг, де ставилася печатка ЦНАПу та підпис фахівця, а зараз роздруковуємо такий же витяг, але на ньому написано зверху "Резерв+" і є QR-код, печатка та підпис адміністратора не проставляється. Коли людина переходить за ним – отримує цифрове відображення свого військового квитка", - розповідає ТСН.ua Наталія Шамрай директорка Департаменту (центру) надання адміністративних послуг.

Вона додає, що люди, які завантажили собі на мобільний телефон "Резерв+" та оновили його, ще на минулому тижні отримали доступ до цифрового відображення військово-облікового документу з QR-кодом. Вони можуть роздрукувати собі цей документ у разі потреби.

"Від понеділка ми роздруковуємо точно таку ж інформацію у ЦНАПах – документ з QR-кодом. Раніше на наших витягах був лише унікальний номер і ми ставили на ньому печатку та підпис працівника, тепер це буде роздруківка з QR-кодом, яка не потребує печатки та підпису", - пояснює Наталія Шамрай.

У ЦНАПах кажуть про збільшення кількості відвідувачів / Фото: УНІАН

До ЦНАП доведеться йти повторно?

ТСН.ua поцікавився у фахівчині, чи потрібно людям, які вже отримали витяг у ЦНАП знову приходити за оновленою роздруківкою з QR-кодом.

"Витягу достатньо рівно для того щоб підтвердити, що людина оновила дані. Витяг – це необов’язковий документ. Це результат послуги уточнення даних в ЦНАП. Обов’язковий документ це військово обліковий документ, якщо він є у формі книжечки і дійсний, цього достатньо. Електронний військово-обліковий документ в Резерві+ прирівняний до паперового, а в ЦНАП роздруковується витяг з QR-кодом", - зазначає Наталія Шамрай.

Черги до ЦНАПів стали більшими

Вона погоджується, що збільшується навантаження на ЦНАПи Києва, адже через центри надання адміністративних послуг вже біля 30 тисяч киян оновили свої облікові дані та отримали витяг старого зразку, який генерувався від початку роботи системи, і це спричинено браком інформації.

"Ми лише надаємо сервіс для людей, які обирають ЦНАП. До того ж у нас помітно зростає навантаження на центри. Наприклад, 25 червня столичні ЦНАПи прийняли 1300 осіб, які звернулися щодо оновлення облікових даних. Вони вже отримали оновлені витяги з QR-кодом. А раніше за робочий день приймали 1 тисячу або до однієї тисячі осіб", - пояснює директорка Департаменту.

Біля 30 тисяч киян оновили свої облікові дані у ЦНАПах / Фото: УНІАН

Як отримати новий документ: процедура

"Документ з QR-кодом – це роздруківка цифрового відображення військово-облікового документу. Щоб його отримати процедура дуже проста. Людина приходить з паспортом та ідентифікаційним кодом. А система генерує новий документ за той же час – до 10 хвилин. Єдине, що потрібно дочекатися своєї черги аби потрапити до нашого фахівця. Черги стали більшими, і це дійсно так. Ми, намагаємось допомагати встановлювати "Резерв+" і роз’яснювати що витяг з QR кодом ідентичний та не потрібно чекати довго в черзі", - підкреслює директорка Департаменту.

Наприклад, вчора зранку до ЦНАПу на Дніпровській набережній о 9 годині була черга з 80 осіб, які хотіли оновити облікові дані.

"До речі, дехто з них послухав порад наших фахівців, що завантаживши "Резерв+" люди побачать таку ж інформацію, як і у нас. Її лише потрібно роздрукувати. Тобто отримати такий же документ і не стояти у черзі. Тут вже вибір за людиною – або завантажити "Резерв+" і самостійно роздрукувати документ, або стояти дві-три години у черзі та дочекатися поки це зробить наш фахівець", - підсумовує Наталія Шамрай.

Оновлення у "Резерв+"! QR-код замінить військовий квиток - як це працює?

Раніше ТСН.ua розповідав як оновлювати дані в ЦНАПі: чи треба записуватись в чергу та скільки чекати.

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