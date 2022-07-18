Чи відкриються школи у Сумах у вересні: міський голова назвав умови

Чи є у школах укриття - перевіряють у Сумах. Бо від цього залежить - відкриються заклади у вересні чи діти вчитимуться дистанційно.

Про це 18 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Із 40 шкіл лише у половини є підвали. І не всі з них можна використовувати як повноцінні укриття. Їх треба відповідно облаштувати - евакуаційними виходами, вентиляцією, створити запаси води. Загалом таких вимог – два десятки. І виконати їх наразі готові хіба що в половині шкіл. У закладах, які розташовані у 40-кілометровій прикордонній зоні, найвірогідніше, діти вчитимуться дистанційно.

"Ми розташовані на межі 40-кілометрової зони. Тут неважливо - 1,2,3,5 кілометри, а важливо, щоб ми мали чіткі умови безпеки з військового боку. Бо якщо буде небезпека обстрілів, то діти будуть точно навчатися онлайн", - зазначив у коментарі ТСН міський голова Сум Олександр Лисенко.

Нагадаємо, у прифронтовому Запоріжжі готуються до відкриття шкіл, але з особливостями.

Читайте також: